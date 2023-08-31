إزالة وإيقاف 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمركزي بني مزار وأبو قرقاص، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك في إطار تنفيذ تكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإزالة كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إنه في إطار الجهود المبذولة في إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببني مزار 17 حالة إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث قام يسري محمد نائب رئيس المركز يرافقه كلا من أيمن يوسف رئيس حي شرق وابراهيم محمد رئيس حى غرب وإدارة الإزالات بردم حالة حفر قواعد في المهد لقطعة أرض مساحتها 100 متر بشارع سور المصنع جنوب قلابيظو المتفرع من شارع الترعة العامية، وتم إيقاف حالتين بناء مخالف بحى غرب وتم التحفظ على 2 خلاطة أسمنت بديوان عام المجلس إلى جانب إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء علي أرض زراعية حالتين بحوض واصف وحالتين بحوض العمدة على مساحة 3 قراريط إصلاح زراعي وتم التحفظ على خلاطة أسمنت بديوان عام مجلس المدنية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن عوده راضي نصير رئيس الوحدة المحلية ببني علي وقسم الإزالات والتنظيم من إزالة تمكن من رصد وإزالة 10 حالات تعدٍ على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة 9 قراريط بنزلة جلف و م بكير وابشاق مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة تحت إشراف طه داوود والدكتور رجب قياتي نائبا رئيس المركز والمدينة، تمكنت من إيقاف وإزالة حالة تعدى بدون ترخيص بمركز أبوقرقاص والتحفظ على معدات البناء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

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