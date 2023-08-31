الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هانى تمام: بعض المشايخ والعلماء سبب أساسى فى تأثير الرويبضة على عقول العامة

جريدة الدستور

قال الشيخ هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن الدين الإسلامي أمرنا بعدم نشر كل ما نسمعه والترويج له إلا بعد التأكد من صحته بصورة محكمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم "كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ماسمع".

الرويبضة في الإسلام

وأكد الدكتور هاني تمام، خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يجب عدم الترويج لكل المعلومات التي يتلقاها الشخص إلا بعد التأكد من صحتها، كما أنه يجب أن يحرص المواطنون على أخذ معلومات في المواضيع المتخصصة، سواء في القطاع الديني أو غيره من القطاعات من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال موضع النقاش، ولهذا قال الله تعالى" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

مخاطبة الناس على قدر عقولهم 

وأشار إلى أن بعض المشايخ المتخصصين سبب أساسي في ترك الساحة للتافهين والريبضة في الحديث والتأثير في الناس، حيث ينبغي على المتخصصين مخاطبة الناس على قدر عقولهم حتى تصل المعلومة بكل سلاسة، ولهذا قال الإمام الشافعي "محمد بن الحسن كان يخاطبنا على قدر عقولنا فنفهم ولو خاطبنا على قدر عقله ما فهمنا".

هاني تمام لعلهم يفقهون دي ام سي الرويبضة في الإسلام برنامج لعلهم يفقهون

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