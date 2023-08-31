"أمل إنقاذ الكوكب".. الزراعة العضوية وتأثيرها على الصحة والبيئة

الزراعة العضوية هي نظام زراعي يستخدم طرقاً طبيعية لإنتاج الأغذية والمحاصيل، دون استخدام المبيدات الحشرية أو الكيماويات الصناعية أو المواد المعدلة وراثياً، تهدف الزراعة العضوية إلى المحافظة على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي وصحة التربة والماء والهواء.

ووفقًا لما ذكره موقع "onlinelibrary" تساهم الزراعة العضوية في تحسين صحة المستهلكين، حيث تقلل من مخاطر التعرض للسموم والملوثات الموجودة في الأغذية غير العضوية.

فوائد وتأثيرات الزراعة العضوية على صحة الإنسان وحماية البيئة:

الزراعة العضوية هي نظام زراعي يهدف إلى إنتاج الأغذية والمحاصيل بطرق طبيعية وصديقة للبيئة، دون استخدام المواد الكيميائية أو المعدلة وراثياً، ومع ذلك، تواجه الزراعة العضوية بعض التحديات والصعوبات التي تحتاج إلى حلول وتطوير.

أكد الخبراء، أن الزراعة العضوية هي نظام إنتاجي يهدف إلى الحفاظ على صحة التربة والنظم الإيكولوجية والناس من خلال حظر استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الاصطناعية في إنتاج المحاصيل والتأكيد على رعاية الحيوان في تربية الماشية.

تتميز الزراعة العضوية بجودة تربة أعلى وانخفاض ترشيح المغذيات أو المبيدات الحشرية مقارنة بالزراعة غير العضوية، ولكن التأثيرات الإيجابية على خدمات المكافحة البيولوجية أو انبعاث غازات الدفيئة أقل وضوحًا.

كما تبلغ فجوات الإنتاج بين الزراعة العضوية وغير العضوية 20% في المتوسط، ولكنها تختلف بين المحاصيل والمناطق، ونظراً للمخاطر البيئية المرتبطة بالزراعة المكثفة غير العضوية، ينبغي تعديل الممارسات الزراعية لتقليل المخاطر.

من أهم هذه التحديات انخفاض كمية المنتجات العضوية مقارنة بالزراعة التقليدية، بسبب تهديد الآفات والأمراض والتغير المناخي، مما يزيد من حاجة المزارعين إلى مساحات أكبر من الأراضي.

ارتفاع تكلفة شراء المنتجات العضوية للمستهلكين، بسبب استخدام الأيدي العاملة بشكل كثيف وارتفاع تكاليف إصدار شهادات الاعتماد والمراقبة.

عدم وجود أسواق مخصصة للمنتجات العضوية المحلية، والتوجه إلى تصديرها إلى الدول الغنية، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج المحلي وانعدام الأمن الغذائي الذي يهدد العالم.

نقص المعرفة والوعي بفوائد الزراعة العضوية على صحة الإنسان والبيئة، وضعف الترويج والإعلام عن المنتجات العضوية، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على بذور عضوية محلية أو استيرادها، بسبب قلة الموردين والمنتجين والقيود القانونية.