أبو شمسية: ندافع عن العالم كله ضد الروس.. وأوروبا مجبرة على مساعدتنا

كشف رامي أبو شمسية عضو حزب الباتريوت الأوكراني، أسباب استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في حربها أمام روسيا رغم كل التحديات.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أوكرانيا موجودة في المناطق الشرقية للقارة الأوروبية، وبالتالي، فإنها تدافع عن أوروبا بشكل عام وعن الإنسانية، مؤكدا محاولات روسيا لاستفزاز أوروبا من ناحية الطاقة والمواد الأخرى مثل الموارد الطبيعية التي كان يصدرها في السابق، بحيث تكون أوروبا خاضعة له.

أوكرانيا ضحية حرب بين أمريكا والناتو وروسيا

وأوضح أن أوكرانيا كانت ضحية هذه الحرب الكبيرة بين أمريكا والناتو من ناحية وروسيا من ناحية أخرى، مرددا: "الروس دخلوا هذا المستنقع، ونحن في أوكرانيا نقاتل وندافع عن أراضينا، ونعتقد بأننا نخوض حربا كاملة في الأرض الأوكرانية".

وأكد رامي أبو شمسية عضو حزب الباتريوت الأوكراني، أن نتيجة هذه الحرب هي المزيد من الضحايا الأوكرانيين، قائلا: "نحن ندافع عن القارة الأوروبية والعالم كله ضد الابتزاز الروسي، وبالتالي، فإن الأوروبيين مجبرون على دعمنا، والتقاعس عن هذا الأمر يؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا".