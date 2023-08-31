مياه الشرب: قطع المياه عن بعض المناطق فى القاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق: (عين شمس، مصر الجديدة، مدينة نصر، الحى العاشر)، وذلك اعتباراً من الساعة 10 من مساء يوم الجمعة الموافق 1/9/2023 وحتى الساعة 10 من صباح يوم السبت الموافق 2/9/2023، لمدة 12 ساعة.

أسباب انقطاع المياه

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم بشارع عبدالحميد بدوى، أمام الكلية الحربية.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥، أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.

فى سياق مختلف، كانت قد نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ندوة تثقيفية بالقاعة الرئيسية بمركز التدريب الرئيسي بالشركة؛ للتدريب على ممارسة الغوص تحت الماء، حيث تم تنظيم تلك الندوة لتثقيف وتدريب أكبر مجموعة من العاملين بالشركة في المحطات والشبكات والفروع على يد نخبة من قادة المدرسة الدولية للغوص.. صرّح بذلك المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.

وأوضح نشأت أنه جرى التدريب على ممارسة الغوص تحت الماء، مع مراعاة كافة المخاطر المتوقعة، وذلك لتأهيل العامل الفني عند النزول لإصلاح كسر خط أو سدد في خط صرف أو إصلاح في محطة صرف صحي، وذلك في أقرب وقت زمني لإصلاح العطل الفني.

وأكد أن تلك الفكرة جاءت بالتعاون مع خبراء مختصين فى مجال الغطس لتقليل إصابات العمل بالصرف الصحي، مشيرا إلى أن التدريب جرى بتقديم محاضرات نظرياً بمركز التدريب بالشركة، وعملياً بمأخذ محطة عقد 4 للتطبيق بالمعدات والآلات الخاصة وبدل الغطس، وكيفية تحقيق مستوى الأمان للعامل، وتفادي الأخطاء الفنية، مشيرا إلى أن الشركة تسعى دائما لتوفير أحدث التقنيات والنظم للحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا وتطوير أساليب التدريب.