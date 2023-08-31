رئيس مياه القاهرة: الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خط 1200 فى 72 ساعة

تفقد، اليوم، المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أعمال الإحلال والتجديد بخط 1200 بشارع عبد الحميد بدوى أمام سور الكلية الحربية بطول 800 متر الذى تم الانتهاء منه خلال 72 ساعة، وكان محددا له 10 أيام فى أسرع عملية تنفيذ لخط بهذا الحجم وبمنطقة حيوية جدا دون تعطيل لحركة المرور، وتعمل الشركات المنفذة حاليا على الانتهاء من تنفيذ الغرف التى تخدم مسارات الخط.

قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إن الخط يخدم أكثر من مليون و500 ألف مواطن بمناطق مصر الجديدة ومساكن شيراتون ومدينة نصر وبعض المناطق الأخرى، وتم إنشاؤه من أكثر من 40 عاما وانتهى عمره الافتراضى وتعرض للكسر أكثر من مرة، وتبلغ التكلفة الفعلية لأعمال الإحلال والتجديد 40 مليون جنيه.

وأوضح أنه فور الانتهاء من تنفيذ الغرف، سيتم الإعلان عن قطع المياه تمهيدا للبدء فى عمل التوصيلات النهائية وإدخال الخط الخدمة لخدمة المناطق التى كانت تتأثر بالكسر المتكرر، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة للأعمال التى تجرى حاليا حتى الانتهاء من الربط وإدخال الخط الخدمة.

تكليف شركتين للعمل بالخط لسرعة الانتهاء

كان قد وأوضح المهندس مصطفى الشيمى ، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، تم تكليف شركتين للعمل بالخط لسرعة الانتهاء منه وتتم متابعتهما من خلال قطاع المشروعات بالشركة ورفع المخلفات بشكل فورى، كما ستتم إعادة الشىء لأصله للمناطق التى تم الانتهاء منها وإعادة الرصف مرة أخرى.

وأضاف أن إحلال وتجديد خط 1200مم أمام سور الكلية الحربية يضمن عدم تعرضه للكسر مرة أخرى والاعتماد عليه بشكل أساسى، وهناك خطة كاملة من شركة مياه الشرب القاهرة للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للخطوط الكبيرة، التى انتهى عمرها الافتراضى والتى تخدم العديد من المناطق ويتم تطوير الشبكات الداخلية لمعظم المناطق التى تخدمها الخطوط الجديدة.

الانتهاء من اعمال احلال وتجديد خط 1200

الانتهاء من اعمال احلال وتجديد خط 1200

الانتهاء من اعمال احلال وتجديد خط 1200

الانتهاء من اعمال احلال وتجديد خط 1200