فى اليوم الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي.. كيف تشارك في الاحتفال؟

يتم الاحتفال باليوم العالمي للمنحدرين من أصل أفريقي في 31 أغسطس من كل عام، وأول من احتفل بهذا اليوم كانت الأمم المتحدة للاحتفال بالتراث المتنوع والمساهمات العديدة للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي.



تم الاعتراف بالمغتربين الأفارقة منذ فترة طويلة بروحهم ومساهماتهم في الفن والثقافة والعلوم وغيرها من المجالات، وما زالوا يمثلون حضورًا مميزًا وتأثيرًا إيجابيًا في عدة أجزاء من العالم.

في هذا اليوم، نكرم الثقافة النابضة بالحياة والمجتمع الدولي بينما نحتفل بقيمهم ومساهماتهم، وهذا تحديدا سبب الاحتفال بهذا اليوم وخلفه تكمن أهميته.

المذيعة ومقدمة البرامج: أوبرا وينفري



تاريخ اليوم الدولي للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي

تم إنشاء اليوم الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي مؤخرًا من قبل الأمم المتحدة ومن المقرر أن يتم الاحتفال به دوليًا لأول مرة هذا العام. وفقًا للأمم المتحدة، شهد عام 2020 تغييرًا كبيرًا في طريقة معالجة قضايا التمييز والتهميش ضد المنحدرين من أصل أفريقي على نطاق عالمي.

على مدى العقود القليلة الماضية، بُذلت جهود عديدة لتسليط الضوء على القضايا التي تؤثر على المجتمعات الأفريقية والمنحدرين من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحسين وضع العديد من هذه المجتمعات.



يحتفي هذا اليوم أيضًا بالمساهمات العديدة للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. من الفن والأدب إلى العلوم والبحث، كان للشتات الأفريقي تأثير إيجابي كبير. لقد تركت المجتمعات الأفريقية، بكل ثرائها وتنوعها، بصماتها على أجزاء كثيرة من العالم.

وفقا للأمم المتحدة، هناك ما يقرب من 200 مليون شخص في الأمريكتين الذين يعتبرون من أصل أفريقي. وإحياءً لذكرى هذا اليوم، تأمل الأمم المتحدة في تعزيز ركائز العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي؛ الاعتراف والعدالة والتنمية. ويهدف هذا الاحتفال أيضًا إلى إتاحة الفرصة للناس لمعرفة المزيد عن التراث والثقافة الأفريقية من خلال الأفلام والرقص والموسيقى والعروض الفنية التي يتم تنظيمها في العيد، بالإضافة إلى مظاهر أخرى من المساهمات السياسية والعلمية للمنحدرين من أصل أفريقي.



سيدة أفريقية



كيف تشارك في الاحتفال؟

زيارة المتاحف والنصب التذكارية

هناك العديد من المتاحف المخصصة للتاريخ والتراث الأفريقي حول العالم. غالبًا ما تنظم المراكز الثقافية في الدول الأفريقية حلقات نقاش وأنشطة وورش عمل مخصصة لهذا الموضوع. ستكون هذه وجهة مثالية خلال هذه العطلة.

تعرف على الفنانين الأفارقة

إن المخزون الهائل من الأدب والفن والموسيقى والأفلام للفنانين الأفارقة في جميع أنحاء العالم هو في الواقع شريعة بحد ذاتها. يمكن أن يكون اكتشاف مجموعة منتقاة من القصص والتأملات تجربة مثيرة ومفيدة، ومثالية لهذا الاحتفال.

اقرأ عن التاريخ الأفريقي

أحد الأهداف الرئيسية لهذه العطلة هو التفاعل مع قصص من التاريخ الأفريقي والدروس التي يمكننا استخلاصها منها اليوم. وهذه أيضًا طريقة مهمة لفهم قصص المجتمعات الأفريقية.