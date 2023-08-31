الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بـ«حماة الوطن»: الإدارة الأمريكية تُدرك أهمية الدور المصري فى المنطقة

النائب مصطفى سالمان
النائب مصطفى سالمان

أكد مصطفى جعفر سالمان،  أمين شباب حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي للقاهرة يضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، دليل على الدور الإقليمى والدولى الكبير التى تلعبه مصر فى المنطقة.

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سياسة مصر الخارجية 

وأوضح “سالمان”، في تصريحات له، أن الدولة المصرية شهدت تطوراً كبيرا فى سياساتها الخارجية خلال السنوات الماضية، حيث أن مصر نجحت فى إدارة شؤونها الخارجية فى ظل أزمات عالمية عانت منها جميع دول العالم، على رأسها أزمة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

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وأشار أمين شباب حزب "حماة الوطن" بالجيزة، إلي أن العلاقات المصرية - الأمريكية، استراتيجية ومهمة جدا، والولايات المحدة الأمريكية حريصة على تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات، لافتًا إلي أن الإدارة الأمريكية تعلم جيدًا أن مصر هي المفتاح الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف «سالمان»، ان إدراة الرئيس الأمريكي جو بايدين يعلم جيدا دور مصر الكبير في إفريقيا، خاصة مع تصاعد الصراع في القارة الإفريقية مؤخرا سواء في السودان وعقد مصر مؤتمر دول الجوار، وأيضا الأحداث في النيجر والجابون.

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أهمية مصر دوليا واقليميا

ولفت مصطفى جعفر سالمان، إلى أن الزيارة تؤكد الأهمية التي تحظى بها الدولة المصرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس جو بايدن، مشددا على أن واشنطن تعلم جيدا أن إفريقيا هي بؤرة الصراع العالمي ومصر لها أهمية كبيرة ودور مهم في القارة السمراء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد التقى اليوم وفدا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والذى ضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بمشاركة عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ.

النائب مصطفى جعفر سالمان مجلس الشيوخ وفد الكونجرس دور مصر سياسة مصر الخارجية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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