الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: حرص أمريكا على التنسيق مع مصر يعكس دورها المحورى فى المنطقة

النائب مجدى الوليلى
النائب مجدى الوليلى

أكد النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أهمية القضايا التى تناولها وزير الخارجية السفير سامح شكرى خلال الاتصال الهاتفي الذى تلقاه من نظيره وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، للتشاور بشأن العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واعتبر الوليلى، فى بيان له أصدره اليوم الخميس، حرص الوزير الأمريكي على تأكيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية، وكذلك حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها السودان وليبيا والقضية الفلسطينية، حيث حرص شكرى على استعراض رؤية مصر ومواقفها تجاه تلك القضايا، بمثابة دليل قاطع على أن الدور المصرى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه مختلف القضايا بصفة عامة وتجاه القضايا بالمنطقة، وعلى وجه الخصوص الأوضاع فى السودان وليبيا وفلسطين لا غنى عنه.

وقال إن أكبر دليل على ذلك الإشادة الكبيرة من وزير الخارجية الأمريكى خلال مباحثاته مع السفير سامح شكري بالدور الهام الذى تضطلع به مصر فى إطار آلية دول جوار السودان، وتأكيده حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع مصر من أجل إنهاء الأزمة فى السودان، بالإضافة إلى تنسيق المواقف والتعاون بشأن إيجاد حلول ناجحة ومستدامة لمختلف الأزمات والتحديات التى تواجه المنطقة.

وأضاف أن هذا الاتصال بين وزيرى خارجية مصر والولايات المتحدة كشف عن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وعكس محورية وخصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين والتطلع لتعزيز الشراكة بينهما، لما تسهم فيه من تحقيق مصالحهما المشتركة وترسيخ ودعم الاستقرار الإقليمي. 

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