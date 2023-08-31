الآن.. موعد وأماكن معارض "أهلًا مدارس" في جميع المحافظات

مع قرب حلول المدارس حرص الأهالي والطلاب على معرفة موعد وأماكن معارض اهلا مدارس في جميع المحافظات عبر جوجل، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 في نهاية شهر سبتمبر القادم، لجميع المراحل التعليمية من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الجامعية.

موعد وأماكن معارض اهلا مدارس في جميع المحافظات

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد وأماكن معارض أهلًا مدارس في جميع المحافظات.

ويهتم المواطنون بمتابعة موعد افتتاح معرض أهلا مدارس السنوي، وذلك لشراء المستلزمات الدراسية المتنوعة، من أدوات مكتبية ومن سبلايز، وذبك يكون إضافة إلى الزي المدرسي، وخاصة فسيظل حرص الدولة على تخفيف كافة الأعباء المالية عن المواطنين، ويكون من خلال طرح المنتجات بأسعار تكون مخفضة، وسواء كانت السلع الغذائية أو الأدوات المدرسية المختلفة، حيث ستصل التخفيضات لحوالي 50% على جميع السلع.

موعد بدء معارض أهلًا مدارس في جميع المحافظات

وتبدأ معارض أهلًا مدارس في جميع المحافظات في بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 وتكون في نهاية شهر سبتمبر القادم، في جميع المراحل التعليمية وذلك بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وإلى مرحلة الجامعية.

أماكن معرض أهلًا مدارس في القاهرة الكبرى

والمعرض الرئيسي لأهلًا مدارس موجود داخل بمبنى جهاز تنمية المشروعات في مدينة نصر، وسينتشر عدد من الفروع في الميادين الرئيسية في المحافظة.

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أماكن معارض أهلا مدارس في المحافظات