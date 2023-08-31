مصرع طالب أسفل جرار زراعي بالدقهلية

لقي طالب مصرعه بعدما صدمه جرار زراعي على طريق المنصورة أجا، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما فرّ السائق هاربًا.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بمصرع شاب بعدما صدمه جرار زراعي محمل بالطوب على طريق المنصورة أجا، أمام قرية سلكا التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبيّن مصرع طالب، مقيم بقرية سلكا بالمنصورة، حيث اصطدم به جرار زراعي محمل بالطوب أثناء وقوفه أمام القرية، وفر السائق هاربًا.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بسرعة ضبط السائق الهارب.

مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى نخلة بشبين القناطر

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى نخلة في قرية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء قيامه بحصاد ثمار البلح.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرّحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقي مأمور مركز شرطة شبين القناطر، إشارة من مستشفى شبين القناطر العام، بوصول طفل يدعى "ي م"، 15 سنة، جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة من أمنية من مباحث مركز شرطة شبين القناطر، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى صعد على نخلة بإحدى قرى دائرة المركز لحصاد ثمار البلح، واختل توازنه وسقط على الأرض، وتوفي في الحال وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.