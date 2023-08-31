الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يبحث استكمال الدراسات الخاصة بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، ظهر اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع مسؤلي مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا" لبحث استكمال الدراسات الخاصة بالبنية الأساسية، جاء ذلك بحضور الدكتور حامد حجازي مشرف المشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتور أشرف خضر، استشاري البنية التحتية بالمشروع، ومحمد قناوي المنسق الميداني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني في محافظة قنا، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندسة رضوي عبد الرحمن مشرف مشروع حيينا، والمهندس محمد إسماعيل مدير المساحة في محافظة قنا، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن الديوان العام لمحافظة قنا.

عقد دورة تدريبة لتنمية قدرات كوادر محافظة قنا

وأوضح محافظ قنا، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا اليوم الخميس، أنه في إطار التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة قنا، سوف يتم عقد دورة تدريبة لمدة أسبوعين لتنمية قدرات كوادر المحافظة في المجالات المرتبطة بعمليات إدارة العمران وتطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضى ورخص البناء، مشيرًا إلى أن المشروع بمثابة ثمرة تعاون بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف الداودي أن مشروع "حيّنا" يعدُ نموذجًا لمشروعات التنمية المتكاملة، ليس لكونه مجرد مشروع تخطيط عمرانى فحسب، بل يعد مشروعًا متكاملاً متعدد الجوانب، يهدف إلى تطوير منهجية الاستدامة لإدارة الأراضى في محافظة قنا، وتطوير منهجية التشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.

قنا محافظ قنا اشرف غريب الداودي مشروع التنمية الحضارية أخبار قنا

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