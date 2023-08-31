الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أقواها 7.1 درجة.. هزات أرضية تضرب إندونيسيا خلال شهر أغسطس

زلزال
زلزال

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بوقوع زلزال قوته 6.2 درجة ضرب جزيرة تيمور في إندونيسيا، منذ قليل.

ثالث مرة خلال شهر أغسطس

وقالت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيائية في إندونيسيا، اليوم الخميس، إنه من غير المحتمل حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

زلزال وهزات ارتدادية تفاجئ سكان بالى فى إندونيسيا

ووقعت هزتان ارتداديتان بقوة 5.4 و5.6 درجة بعد دقائق من الزلزال الذي تجاوزت قوته 7 درجات، يوم الثلاثاء الماضي، قبالة جزيرة بالي في إندونيسيا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب على عمق نحو 515 كيلومترا، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لبالي، فيما شعر السكان في جميع أنحاء بالي بالزلزال، وكذلك في جزيرتي لومبوك وسومباوا المجاورتين، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات حتى الآن.

جزيرة تيمور بإندونيسيا إندونيسيا هزات أرضية زلزال

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