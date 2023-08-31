71 فنانًا من 14 دولة بملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

انتهت أعمال لجنة الفرز واختيار المشاركين بـ ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي في دورته الثامنة والتي تُقام تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في الفترة من 10 إلى 20 أکتوبر تحت شعار "الخط والنصر" 50 عامًا من الانتصارات المجيدة".

وقال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن لجنة الفرز تشكلت برئاسة الدكتور مصطفى عبدالرحيم، وعضوية الفنانين: على محمد على، محمد شبل، صالح عبد النعيم، ومحمد عمر.

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من جهته، صرّح الكاتب والفنان محمد بغدادي القوميسير العام للملتقى، أنه تقدم للمسابقة 116 فنانًا، وتم اختيار 71 فنانًا منهم 15 فنانًا من 13 دولة: الهند، لبنان، إندونيسيا، العراق، سوريا، أوزباكستان، تايلاند، الأردن، المغرب، العراق، الصين، بنجلاديش، أفغانستان، بالإضافة إلى 56 فنانًا من مصر.

وأشار بغدادي، إلى أنه بمناسبة إدارج عنصر فنون وممارسات الخط العربي على قوائم اليونسكو لصون وحماية التراث الثقافي غير المادي، فقد قررت اللجنة العليا للملتقى تخصيص ركن خاص في معرضه العام يضم نماذج من أعمال الدفعة الأولى للمتدربين بمدرسة خضير البورسعيدي للخط والزخرفة والتي افتتحها صندوق التنمية منذ عامين بمركز إبداع بيت السحيمي تحت إشراف الفنان الكبير خضير البورسعيدي دعمًا لإجراءات صون وحماية عنصر الخط العربي.

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صندوق التنمية الثقافية

واستطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى 25 عامًا منذ إنشائه عام 1989، أن يقوم بدور فعّال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاّق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.