الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تحت رعاية وزيرة الثقافة..

بدء تلقي طلبات المشاركة في الدورة الثامنة لملتقى القاهرة لفنون الخط العربي

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

بدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في تلقى طلبات المشاركة بالدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، والذي يقام بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي خلال الفترة من 10 إلى 20 أكتوبر 2023، تحت شعار "الخط والنصر"خمسون عاما من الانتصارات المجيدة.

صرح بذلك الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية، موضحًا أن شعار "الخط والنصر" يأتي بمناسبة اقامة الملتقى بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر المجيدة، كما تقام على هامش الملتقى فعاليات الندوة العلمية الدولية تحت ذات الشعار (الخط والنصر).

ومن جهته؛ صرح الفنان والكاتب محمد بغدادی قومیسیر عام الملتقى بأن انتصار أکتوبر بأبطاله وشهدائه يستحق ان يكون محور ملتقى الخط في نسخته الاستثنائية التي تتزامن مع الذكرى الخمسين للنصر العظيم الذي لم يعرف التاريخ العربي الحديث أعظم منه، لذا فإن محور هذه الدورة سوف يرصد ادبيات الخطاب الوطني الذي سجلته اقلام كبار الخطاطين في مانشيتات الصحف والمجلات، وحتى على جدران المنازل والميادين، بالاضافة الى الرسائل التى ترصد يوميات حرب الكرامة.

يمنح الملتقي جوائز مالية في الفرعين التاليين : فرع فنون الخط العربي وتشمل جوائز: فرع الاتجاه الأصيل للخط العربي، الاتجاعات الخطية الحديثة، الطباعة الرقمية، وجائزة الفنان الكبير خضير البورسعيدي، كما يشمل فرع الزخرفة والتذهيب على جوائز التميز في : جائزة للمراكز الثلاث الأولى في الاتجاه الاصيل، الاتجاهات الخطية الحديثة، الطباعة الرقمية، جائزة الفنان الكبير خضير البورسعيدي، والزخرفة والتذهيب، كما يمنح الملتقي كافة المشاركين والباحثين شهادة مشاركة.
تتضمن شروط المشاركة في الملتقي هذه الدورة: ملىء إستمارة الإشتراك على الرابط التالي:
https://www.cdf.gov.eg/khate/?q=node/2664

كما تتضمن الشروط أن يقدم المتسابق ما يحقق شعار ومضمون الدورة "الخط والنصر"، في فرعي المسابقة، ولا تقبل الأعمال المنسوخة أو المطبوعة والفائزة في مسابقات أخري، كما يفضل كتابة الأعمال الفنية على ورق مقهر (الورق سابق التجهيز)، وألا يكون قد مضي علي انتاج العمل الفني أكثر من عامين، ألا تزيد عدد المساهمات لكل مشارك عن ثلاثة أعمال فنية وذلك في موعد اقصاه 25  يوليو، وستتولى لجنة تضم نخبة من كبار فناني الخط فرز وإختيار الأعمال المشاركة.

أكتوبر 2023 أكتوبر المجيدة الجمعية المصرية العامة للخط العربى التنمية الثقافية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة انتصارات أكتوبر المجيدة جوائز التميز خضير البورسعيدي صندوق التنمية الثقافية ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي وزيرة الثقافة

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