لمحبى الخط العربى.. ورشة بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية (تفاصيل)

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، إقامة محاضرة وورشة حرفية بعنوان "تشكيل بالخط العربي"، بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، وذلك بهدف التعرف على مبادئ وجماليات الحروفية وأنماط الخطوط العربية المتنوعة من خلال محاضرة في قاعة الندوات بالمركز للفئة العمرية من سن 15 سنة فما فوق.

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تبدأ الورشة من يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 من الساعة السادسة إلى التاسعة مساءً، وتستمر لمدة شهر ونصف، الثلاثاء من كل أسبوع، وأن يحضر المشاركون في الورشة الخامات والأدوات المطلوبة: "شاسيه خشب 35× 50، كانسون (35 × 50) 120 جراما أو أكتر، قلم خط عربي 3 مللي، ألوان جواش أو أكريليك (أحمر وأصفر وأزرق وأبيض وأسود) على الاقل، فرش تلوين، قلم رصاص وجومة".

وأشار قطاع الفنون التشكيلية، فى بيان صحفي، إلى أنه من يرغب فى الاشتراك بالورشة تسجيل بياناته في الرابط التالي: من هنا

ويهدف قطاع الفنون التشكيلية الى إثراء الثقافة والفنون باحتضان وتطوير ونشر المتاحف الفنية والقومية وإدارة مراكز الفنون والإنتاج الفنى، بالإضافة إلى الاضطلاع بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية المحلية والدولية.

وتتمثل رؤية القطاع في الارتقاء بالحركة التشكيلية المصرية والوصول بها إلى العالمية وتعظيم دورها الثقافى والاجتماعى والمهنى والاقتصادى ، بتفعيل وتيسير سبل الثقافة وصولاً إلى التنمية الثقافية الشاملة لجميع فئات الشعب المصرى ، إثراءا للشخصية المصرية ودعماً للاقتصاد القومى.

يقوم قطاع الفنون التشكيلية بالدور الأساسي والأكثر أهمية تجاه الفنون التشكيلية ورعايتها، ويتمثل هذا الدور في تنظيم المعارض القومية والدولية وكذلك الإشراف على المتاحف الفنية والقومية وما تحويه من كنوز وروائع سواء كانت إبداعات لفنانين مصريين أو عالميين أو مقتنيات خاصة بأبرز رموز وأعلام الفكر والثقافة والسياسة بالإضافة إلى اضطلاعه بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية وورش العمل الفنية.