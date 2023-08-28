الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

افتتاح المعرض الجماعى "مشاعر" فى قاعة الباب سليم.. غدا

معرض مشاعر
معرض مشاعر

تحتضن قاعة الباب ــ سليم، بمتحف الفن المصري الحديث، بساحة دار الأوبرا المصرية، افتتاح المعرض الجماعي "مشاعر"، في السابعة من مساء غد الثلاثاء.

 

ويفتتح المعرض الجماعي “مشاعر”، رئيس قطاع الفنون التشكيلية دكتور وليد قانوش، ويستمر المعرض حتى 9 سبتمبر 2023.

 

يشارك في المعرض الجماعي “مشاعر”، عدد كبير من الفنانين التشكيليين والذين ينتمون إلي مدارس فنية مختلفة، بأعمال فنية متعددة. 

 

ومن الفنانين المشاركين في المعرض الجماعي “مشاعر”، هم: أحمد عبد الفتاح حسين، أمنية فتحي قرني مرسي، إسراء محمود طه، إيمان أنور خضر، إيمان علي حافظ، آمال صالح أمير، جهاد أحمد محمد عبده، ريم أحمد بهير، سارة ربيع قناوي محمود، سارة نبيه عبد القادر، سمر محمود قناوي، سوزان عبد الواحد محمد، شيماء محمد نجيب، عبير محمد محمد، نسرين أحمد حمدي عوض، هبة الله شعبان يحيي.

 

ــ افتتاح معرض “الاحتمالية” 

في سياق متصل، يحتضن مركز كرمة بن هانئ متحف أحمد شوقي بالجيزة، افتتاح المعرض الفردي الخاص للفنانة هبة الله محمود، والذي يقام تحت عنوان “الاحتمالية”، ويستمر المعرض حتى 2 سبتمبر 2023.

 

والفنانة هبة الله محمود، حاصلة علي بكالوريوس التربية الفنية خلال العام 2004، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. وفي العام 2010 حصلت علي ماجستير التربية الفنية تخصص “خزف” . 

 

تشغل الفنانة “هبة الله محمود”، منصب مدرس مساعد بكلية التربية الفنية منذ العام 2017 تخصص “خزف”، وهي عضو بنقابة الفنانين التشكيليين.

 

شاركت في العديد من المعارض الجماعية، نذكر من بينها: معرض جماعي بكلية التربية الفنية بقاعة "حورس" للأوائل عام 2001 ــ معرض جماعي بكلية التربية الفنية في قاعة حورس عام 2002 ــ معرض جماعي للورشة الفنية بقاعة حورس عامي 2003، و 2004 ــ كما شاركت في صالون الشباب في دورته العشرين للعام 2010 فرع الخزف ــ وشاركت الفنانة هبة الله محمود في ملتقي الإبداع الدولي خلال دورته الخامسة والتي عقدت بأتيليه القاهرة في العام 2028 ــ وشاركت في المعرض العام في دورتيه المنعقدتين خلال عامي 2018 ، 2019.

افتتاح المعرض الجماعي مشاعر في قاعة الباب سليم متحف الفن المصري الحديث دار الأوبرا المصرية دكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية مركز كرمة بن هانئ الثقافي متحف أحمد شوقي معرض الاحتمالية الفنانة هبة الله محمود

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