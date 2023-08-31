ناقد فني: مهرجان العلمين نظم وفقا للمعايير العالمية

أشاد الناقد الفني محمد شميس، بالمجهود الذي قدمته الدولة خلال أيام مهرجان العالم علمين، والذي انعقد على مدار الأيام الماضية، وشهد العديد من الفاعليات والحفلات التي لاقت صدى واسع، وساهمت في الترويج للسياحة بشكل كبير.

وقال شميس، خلال لقائه عبر القناة الأولى اليوم الخميس، إن مهرجان العلمين الذي تستضيف فعالياته مدينة العلمين الجديدة كان به إيجابيات عديدة منها إذاعة الحفلات على التلفزيون بثا مباشرا، كما أن هذه الحفلات تُقام في منطقة ساحلية جديدة، مؤكداً أن المهرجان روج للسياحة الجديدة بأكثر شيء نمتلكه وهو الفن.

وأضاف الناقد الفني أن تنظيم المهرجان بهذا الشكل اختيار ذكي، كما أن المهرجان أظهر التنوع الحقيقي الذي تمتلكه مصر في الفن، مؤكداً أن في المهرجان رأينا التنوع الحقيقي تمتلكه مصر مثل الراب والمهرجانات والغناء الموسيقي والحفلات الموسيقية مثل حفل الموسيقار عمر خيرت وغناء صوفي وإنشاد ديني وراب أجنبي وغناء شعبي.

كما أكد أن المهرجان الذي احتضتنه مدينة العلمين هو مهرجان وفق للمعايير العالمية، معرباُ عن سعادته بقرارا نقل الحفلات على شاشات التلفزيون لمن لم يستطع الذهاب.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاس طبيعي لاهتمام الدولة وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيًا لجعل العلمين الجديدة أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي ستشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.