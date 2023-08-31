الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناقد فني: مهرجان العلمين نظم وفقا للمعايير العالمية

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

أشاد الناقد الفني محمد شميس، بالمجهود الذي قدمته الدولة خلال أيام مهرجان العالم علمين، والذي انعقد على مدار الأيام الماضية، وشهد العديد من الفاعليات والحفلات التي لاقت صدى واسع، وساهمت في الترويج للسياحة بشكل كبير.

وقال شميس، خلال لقائه عبر القناة الأولى اليوم الخميس، إن مهرجان العلمين الذي تستضيف فعالياته مدينة العلمين الجديدة كان به إيجابيات عديدة منها إذاعة الحفلات على التلفزيون بثا مباشرا، كما أن هذه الحفلات تُقام في منطقة ساحلية جديدة، مؤكداً أن المهرجان روج للسياحة الجديدة بأكثر شيء نمتلكه وهو الفن.

وأضاف الناقد الفني أن تنظيم المهرجان بهذا الشكل اختيار ذكي، كما أن المهرجان أظهر التنوع الحقيقي الذي تمتلكه مصر في الفن، مؤكداً أن في المهرجان رأينا التنوع الحقيقي تمتلكه مصر مثل الراب والمهرجانات والغناء الموسيقي والحفلات الموسيقية مثل حفل الموسيقار عمر خيرت وغناء صوفي وإنشاد ديني وراب أجنبي وغناء شعبي.

كما أكد أن المهرجان الذي احتضتنه مدينة العلمين هو مهرجان وفق للمعايير العالمية، معرباُ عن سعادته بقرارا نقل الحفلات على شاشات التلفزيون لمن لم يستطع الذهاب.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاس طبيعي لاهتمام الدولة وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيًا لجعل العلمين الجديدة أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي ستشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

العالم علمين مهرجان العالم علمين مهرجان

الأكثر قراءة

مصدر: تثبيت أسعار الوقود خلال الربع الثالث من 2023

آخر تطورات أزمة سارة زكريا بعد الحفل المثير للجدل فى الساحل

بعد افتتاح البابا له.. كلمات ترنيمة "سمو الرهبنة" الخاصة بفيلم "التلميذ"

التموين: طرح حلوى المولد بتخفيضات 25% بمنافذ الوزارة

إصابة اثنين باختناق فى حريق مخزن مطاحن بـ6 أكتوبر

طبيب الأهلى يكشف حالة إمام عاشور وأكرم توفيق وكريم فؤاد بعد العرض على الخبير النمساوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال