الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تحتض 5 شركات ناشئة بمعسكر ريادة الأعمال

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

كرم الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج المشاركين فى معسكر ريادة الأعمال (من فكرة إلى شركة)، وعددهم 108 طلاب وخريج، والذي استمر علي مدار ثلاثة أيام، بنادى ريادة الأعمال التابع لمكاتب التايكو بالجامعة، والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور معتز عطا مدير مكاتب التايكو بالجامعة.

حرص إدارة الجامعة علي دعم فكر ريادة الأعمال بين الشباب

وأكد النعماني حرص إدارة الجامعة على دعم فكر ريادة الأعمال بين الشباب، وتشجيعهم على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، الي جانب دعم واحتضان الشركات الناشئة، والتي تسهم بدورها في دعم الاقتصاد المصري، وخطط التنمية الاقتصادية، ،مشيداً بدور مكاتب التايكو بالجامعة ودورها في تعزز الابتكار وصقل الطلاب بالمهارات الريادية اللازمة، كون الشباب هم أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة.

كيفية العمل داخل مجموعات، وإجراء تحليل شامل للسوق

ومن جهته، قال الدكتور خالد عمران ، إن معسكر ريادة الأعمال تضمن تعريف الطلاب كيفية العمل داخل مجموعات، وإجراء تحليل شامل للسوق، ومعرفة مصادر التمويل المختلفة والدعم المتاح للشركات الناشئة، إلى جانب مناقشة المشروعات المختلفة للطلاب المشاركين بالمعسكر، ما ساهم في إكسابهم المزيد من الخبرات العملية،

5شركات من ضمن ١٤ شركة تقدمت بالمعسكر

وأضاف الدكتور معتز عطا مدير مكاتب التايكو بالجامعة، أن فعاليات المعسكر تضمنت تقديم المتدربين عروض نهائية لمقترحات الشركات الناشئة، ثم إختيار الفرق الفائزة بعد منافسة قوية، موضحاً انه سيتم احتضان المشاريع الناشئة  الفائزه وهم (5) شركات من ضمن ١٤ شركة تقدمت بالمعسكر.

جدير بالذكر أن الشركات الفائزة هى شركة لصيانة الأجهزة الطبية، شركة للمستحضرات التجميلية والعلاجية،  استثمار العقارى، منتجات ورقية وشركة المستقبل للانفرترات.

رئيس جامعة سوهاج ريادة الأعمال حسان النعماني مكاتب التايكو الشركات الناشئة

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