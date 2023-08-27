الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النعماني: زراعة 1000 شجرة بالمقر الجديد لجامعة سوهاج

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

دشن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة، بزراعة 1000 شجرة بالمقر الجديد للجامعة، بالتعاون مع مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة، بحضور كلاً من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المحتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمد قبطان رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة

وأكد رئيس الجامعة  أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع،  لتحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية
وإستراتيجية مصر لتغيير المناخ 2050، موضحاً أن هذه المباردة لها دور هام في تخفيف ظاهرة الاحتياس الحراري، والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، المحافظة علي التنوع البيولوجي ، وإعلاء قيم الجمال وخفض معدلات التلوث من خلال عمليات التشجير، والتوسع فى المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء.

تهيئة بيئة صحية خضراء وخلق متنفس طبيعى

ووجه النعماني بتوفير كل ما يلزم من آليات لرعاية هذه الأشجار بعد زراعتها ومتابعة الرى لها، وذلك فى إطار الحرص على تحسين المظهر الحضارى والجمالى للجامعة الجديدة، وتهيئة بيئة صحية خضراء وخلق متنفس طبيعى لكافة منتسبي الجامعة، تزامنًا مع توجه الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والعيش فى ظل بيئة خضراء نظيفة.

مبادرة 100 مليون شجرة ليست مجرد مبادرة لزراعة الأشجار

وقال المهندس محمد قبطان، إن مبادرة 100 مليون شجرة، ليست مجرد مبادرة لزراعة الأشجار للاستفادة من المظهر الجمالى للأشجار والزرع فقط، وانما هي مبادرة لها أثر بيئى وعالمى واقتصادى، كجزء من التنمية المستدامة، موضحًا انه لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية فى زيادة المساحات الخضراء للحد من التغير المناخى والاحتباس الحرارى، جاء ذلك فى إطار ترجمة المبادرة الرئاسية "هنجملها" على أرض الواقع، والتى تنفذها مؤسسة هنجملها، مضيفًا أنه سيتم إهداء الجامعة 1000 شجرة أخري عقب الانتهاء من زراعة المجموعة الأولي.

وجدير بالذكر انه شارك رئيس الحامعة والنواب والمهندس محمد قبطان مع الطلاب في غرس عدد من الأشجار المثمرة، على جانبي البوابة الرئيسية بالحرم الجامعي الجديد.

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