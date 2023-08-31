صحيفة إسبانية: توسع بريكس "أقوى تحالف منذ الحرب العالمية" يثير مخاوف الغرب

قالت صحيفة" acento" الناطقة بالإسبانية، إن تجمع دول البريكس يشكل مسارًا اقتصاديًا وسياسيًا عالميًا جديدًا يثير مخاوف الغرب لا سيما مع توسعه وضمه ست أعضاء جدد الأسبوع الماضي، معتبرة أن التجمع بعد ضمه لست دول جدد من بينهم مصر يعتبر أقوى تحالف متكامل منذ الحرب العالمية الثانية.

توسع البريكس

وأكدت الصحيفة، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني أن توسع البريكس وضمه لست دول جدد تعتبر ضربة قوية لأوروبا وللغرب، معتبرة أن الغرب يشعر الآن بالقلق لأن التجمع ضم عدد من الدول التي تعتبر حلفاء للغرب ولواشنطن وأوروبا، حيث ضم التجمع كلا من مصر والسعودية والإمارات و وأثيوبيا والأرجنتين.

وتابعت الصحيفة، أن القمة الأخيرة التي عقدها تجمع البريكس الأسبوع الماضي سوف تظهر أكبر تحالف متكامل بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن هذه القمة أيضًا، تعتبر الأهم بين تلك التي تعقدها دول البريكس، منذ الاجتماع الأصلي الذي انعقد في روسيا عام 2009.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أنه ليس من المستغرب أن يشعر الغرب بالقلق، لأن الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، وغيرهم من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، انضموا إلى مجموعة البريكس.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي الناتج المحلي لأعضاء البريكس الحاليين يمثل 43% من الناتج المحلي العالمي، يشمل أكثر من 50% من سكان الكون، و30% من مساحة العالم، في حين تشكل مساحة الدول التي تشكل مجموعة السبع 27% من اقتصاد العالم.

عالم متعدد الأقطاب

وقال التقرير إن قمة البريكس تتجه نحو عالم متعدد الأقطاب، من دون الولايات المتحدة كدولة مهيمنة، وإنشاء بنك جديد، بعملة جديدة تعتمد على الذهب والنفط والأتربة النادرة، من بين معادن أخرى، وبالتالي تحدي كبير لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبالتالي تقليل الاعتماد العالمي على الدولار واليورو، والأهم من ذلك، إقامة علاقة جديدة بين الدول، فضلا عن إنشاء عملة جديدة لمعاملات العمليات في على المستوى الدولي، أو في حالة روسيا، تشكيل سلة من العملات الوطنية لمجموعة البريكس.

وأوضحت الصحيفة أنه لأسباب وجيهة، يحذر العديد من المحللين من أن يوم 22 أغسطس كان بمثابة بداية انهيار الدولار، وهيمنة الولايات المتحدة على العالم، ويضع أسسًا متينة لبناء نظام عالمي جديد، يتميز بالتعددية القطبية، والعلاقات المتساوية بين الدول، وليس التعددية القطبية.