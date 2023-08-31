إيرادات أول أيام فيلم "أولاد حريم كريم"

انطلق عرض فيلم "أولاد حريم كريم" لـ مصطفى قمر في دور العرض المصرية، أمس الأربعاء، بعد أن أقامت الشركة المنتجة للعمل العرض الخاص للفيلم بإحدى قاعات العرض الكبرى بالسادس من أكتوبر.

إيرادات فيلم أولاد حريم كريم

واستطاع فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة الفنان مصطفى قمر وعدد كبير من النجوم أن يحقق أمس الأربعاء، في أول أيام عرضه، إيرادات بلغت 548.568 جنيه، وهي إيرادات مميزة خلال الوقت الحالي، ومن المتوقع أن ترتفع إيراداته خلال الأيام المقبلة مع إجازة نهاية الأسبوع.

قصة فيلم أولاد حريم كريم

فيلم "أولاد حريم كريم" من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس، وبطولة مصطفي قمر، عمرو عبدالجليل، بشرى، بسمة، داليا البحيري، خالد سرحان، علا غانم، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود.

ويأتي الفيلم بعد 18 عامًا من الجزء الأول باسم "أولاد حريم كريم"، ويشهد الجزء الثاني غياب النجمة ياسمين عبدالعزيز، كما احتفظ بمعظم عناصر العمل القديم بالإضافة إلى بشرى.

وخلال اليومين الماضيين احتفل نجوم وصناع فيلم أولاد حريم كريم بالعرض الخاص للفيلم مرتين، الأولى وسط حضور كبير من نجوم الفن والصحافة والإعلام في السادس من أكتوبر مساء الثلاثاء، بينما العرض الثاني كان في الإسكندرية أمس بحضور عدد كبير من أبطاله.

تدور أحداث فيلم "أولاد حريم كريم" لمصطفى قمر عن عدد من التطورات بعد 18 عامًا من تقديم الجزء الأول من العمل، حيث نلاحظ علاقة حب تنشأ بين كريم حسين وآيلا "تيام مصطفى قمر ورنا رئيس"، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني "مصطفى قمر" أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها "داليا البحيري"، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما (هالة) و(دينا) وسط أجواء من الكوميديا.