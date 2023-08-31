لقاء جماهيرى لأبطال الجزء الثانى من أولاد حريم كريم (صور)

استقبل أهالي الإسكندرية نجوم أبطال الجزء الثاني من فيلم أولاد حريم كريم بحفاوة وترحاب، استعدادًا للعرض الخاص بإحدى السينمات الخاصة بالإسكندرية.

وتوافد الفنانين مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، والجيل الجديد تيام قمر، رنا رئيس، احتفالًا لطرح الفيلم في جميع دور العرض اليوم الموافق ٣٠ أغسطس.

وطرح الإعلان الرسمي لفيلم "أولاد حريم كريم"، والتي سيطرت الكوميديا على معظم مشاهده، وذلك قبل طرح الفيلم بجميع دور العرض غدًا الأربعاء 30 أغسطس، ليجدد الجزء الأول الذي عرض منذ 18 عامًا في عام 2005، والذي يعد من أشهر الأفلام الكوميدية في السينما.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل، وبشرى، وتأليف زينب عزيز، وإخراج على إدريس.

ليجدد الجزء الثاني من فيلم أولاد حريم كريم مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

أسباب اختيار مصطفى قمر إقامة عرض خاص بالإسكندرية

مصطفى قمر من مواليد مدينة الإسكندرية لأب مهندس، ولديه 3 أشقاء، درس بكلية التجارة، قسم إدارة أعمال، ولكنه أحب الغناء منذ طفولته، كان يغني على مسرح الجامعة هناك، و في الحفلات التي يقيمها شباب عروس الأبيض المتوسط.

تفاصيل الموسم الثاني لحريم كريم

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا، وتحديدًا في عام 2005، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

أبطال فيلم حريم كريم

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل و بشري ، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم