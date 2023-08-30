مصطفى قمر يروج لفيلمه الجديد "حريم كريم 2" في الإسكندرية

روج الفنان مصطفى قمر لـ فيلمه الجديد “أولاد حريم كريم 2”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وكتب مصطفى قمر: "مستنيكم كمان ساعة في الإسكندرية حنغني لغاية حفلة 9، وهحضر معاكوا الفيلم".

أسباب اختيار مصطفى قمر إقامة عرض خاص بالإسكندرية

مصطفى قمر من مواليد مدينة الإسكندرية لأب مهندس، ولديه 3 أشقاء، درس بكلية التجارة، قسم إدارة أعمال، ولكنه أحب الغناء منذ طفولته، كان يغني على مسرح الجامعة هناك، وفي الحفلات التي يقيمها شباب عروس الأبيض المتوسط.

تفاصيل الموسم الثاني لحريم كريم 2

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

أبطال فيلم حريم كريم

وفيلم "أولاد حريم كريم2" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل و بشري ، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

تفاصيل الجزء الأول من فيلم حريم كريم



يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة، في إطار من الرومانسية والاكشن والكوميديا التي كانت طوال الفيلم القديم.