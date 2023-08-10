الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح فيلم "أولاد حريم كريم" بالسينمات 30 أغسطس

حريم كريم
حريم كريم

حددت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" 30 أغسطس الجاري كموعد رسمي لطرح الفيلم بجميع دور العرض في مصر.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بشرى، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز، واخراج علي إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" الذي عُرض منذ 18 عامًا، وحقق نجاحا كبيرا وإيرادات ضخمة وقت عرضه.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

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