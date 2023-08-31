الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

طارق منصور يناقش "طوق الحمامة والحب عند العرب" بقصر ثقافة مصر الجديدة

طارق منصور
طارق منصور

أقام نادي أدب مصر الجديدة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتبات الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وبالتنسيق مع قصر ثقافة مصر الجديدة، محاضرة عامة ضمن أنشطة القطاع ألقاها الروائي والمؤرخ الدكتور طارق منصور، الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب ورئيس نادي أدب مصر الجديدة، وكانت بعنوان "طوق الحمامة في الألفة والإلاف والحب عند العرب". 

وتناول الدكتور طارق منصور صور الحب عند العرب في العصر الجاهلي، مشيرا إلى ما عكسته قصائد عنترة بن شداد في حبه لعبلة، أو قصة ليلى العامرية، وغيرها من النماذج. 

كما قدم إضاءة حول صورة العرب والمسلمين في الذهنية الأوروبية الغربية، والتي اتسمت بالسلبية والسواد القاتم، عبر العصور التاريخية المختلفة وهو ما أدى إلى إنكار المستشرقين الكثير من الإيجابيات التي تميز بها العرب المسلمين عبر تاريخهم، وقد وصل بهم الأمر إلى إنكار أن يكون العرب المسلمين يملكون مشاعر إنسانية تصل إلى مستوى من الرقي كما ورد في كتاب طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي، الفقيه الغرناطي الظاهري.

تطور آراء ابن حزم الأندلسي 

وسلط  منصور الضوء على حياة ابن حزم الأندلسي وتطور أرائه الفقهية، وكيف أثرت على علاقاته بالسلطة الحاكمة في قرطبة، مما تسبب له في العديد من المتاعب، حتى مات وهو في أشد وأحلك لحظات حياته، بعد أن أحرقت أعماله ومؤلفاته وداره أيضا.

وأضاف: أن الكتاب الذي قدمه ابن حزم عن الحب استند فيه لتجارب واقعية من مجتمع قرطبة، مستعرضا قصصا من الحب والعشق اتسمت بالواقعية، بل ذكر أسماء أصحابها صراحة، والكتاب يمثل قيمة إنسانية عالية، فهو لا ينطلق من الإطار النظري التقليدي، بل من واقع الحياة في الأندلس، ويبقى الكتاب من خلال فصوله دليل دامغ على رقي العرب المسلمين وتقديرهم للمشاعر الإنسانية، وعلى رأسها الحب، الذي يشكل وقودا بين البشر لتستمر الحياة على هذا الكوكب.

وأكد منصور أن طوق الحمامة أرقى ما كتب العرب المسلمين، مما أهله ليترجم إلى اللغات العالمية، ويجد صدى بين المثقفين الغربيين والمستشرقين، ربما أكثر مما لاقه بين نظرائهم العرب، والحق أن هذه الدرة الأدبية لم تأخذ حقها حتى اليوم بين كتب التراث العربي، مما يستحق الوقوف عليه كثيرا ودراسته وتفصيله وبيان مواطن الإبداع فيه، لاسيما وأن مؤلفه أحد أشهر الفقهاء المسلمين في الأندلس.

نادي أدب مصر الجديدة
نادي أدب مصر الجديدة
طارق منصور
طارق منصور
نادي أدب مصر الجديدة
نادي أدب مصر الجديدة
نادي أدب مصر الجديدة الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة مصر الجديدة الدكتور طارق منصور طوق الحمامة في الألفة والإلاف والحب عند العرب

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