فى ذكرى ميلاد ابن حزم.. مقتطفات فى الحب من كتاب «طوق الحمامة»

"ولقد شاهدت كثيرًا من الناس لا يتهمون في تمييزهم، ولا يخاف عليهم سقوط في معرفتهم، ولا اختلال بحسن اختيارهم، ولا تقصير في حدسهم، قد وصفوا أحبابًا لهم في بعض صفاتهم بما ليس بمستحسن عند الناس ولا يرضى في الجمال، فصارت هجيرا.أبن حزم الاندلسيفي ذكرى ميلاد ابن حزم الأندلسي أشهر من كتب في الحب، وهو الفقيه والعالم، والشاعر والوزير، نقف اليوم عند كتابه الأجمل والأكثر شهرة وذيوعًا من بين ما أنتجه في مختلف المجالات كتاب "طوق الحمامة في الألفة والإيلاف"."طوق الحمامة" هو واحد من أهم وأبرز الكتب وأدقها، التي جاءت عن الحب في عصرنا الحديث، وقد نجح دكتور الطاهر مكي في أن يضيف لمكتبتنا العربية هذا الكتاب، وتحقيق ودراسة، لهذا الكتاب الأبرز لابن حزم الأندلسي المولود بمدينة قُرطبة الأندلسيّة، عام 384 هجريّة، هو أحد العلماء الكبار وصاحب معرفة موسوعية وقد كتب المعارف، الشِّعر، والأخبار، والأدب، المنطق، وأجزاء من الفلسفة، وعجيب أن يكون الأمر جاء صدفة على حد تعبير الدكتور الطاهر مكي عندما كان في بعثته الدراسية بإسبانيا.يشير الدكتور الطاهر أحمد مكي أنه في نهاية النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي، قام السفير الهولندي المستشرق فون وارنر بدراسة المخطوطات العربية خلال فترة انتدابه سفيرًا في الأستانة من سنة 1644 إلى 1665 م.ويستطرد "وفي ذلك الوقت توفي حاجي خليفة الذي كان يملك واحدة من أكبر مكتبات الآستانة، فاشترى فون وارنر الكثير من المخطوطات ممن آل إليهم أمر مكتبة حاجي خليفة فكان من بين هذه المخطوطات مخطوط «طوق الحمامة»، الذي قُدر له أن يستقر في مكتبة ليدن بهولندا، لمدة 175 عامًا، إلى أن جاء مطلع القرن التاسع عشر، حيث قام المستشرق الهولندي رينهارت بإصدار أول طبعة لفهرس المخطوطات العربية في جامعة ليدن، عرف العالم من خلالها مخطوطة «طوق الحمامة».ويبقى كتاب طوق الحمامة كواحد من علامات الحب الكبرى في تاريخ كاتبه، وتبدو الدوافع الأولى لتأليف ابن حزم كتابة طوق لتأليف ابن حزم كتابه طوق الحمامة تحقيق رغبة أحد اصدقائه في كتابة رسالة معنية بالحب وهو الشيخ والأديب والمفكر والوزير، وقد كان بين أيادينا كتابه طوق الحمامة في الألفة والإيلاف."في بداية كتابه يعرف أبن حزم الحب فيقول: «الحب أوله هزل وآخره جد، دقت معانيه لجلالته عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة. وليس بمنكر في الديانة، ولا بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد الله عز وجل. وقد أحب من الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين كثير، منهم بأندلسنا عبدالرحمن بن معاوية لدعجاء، والحكم بن هشام وعبدالرحمن بن الحكم وشغفه بطروب أم عبدالله"كتاب "طوق الحمامة" جاء بمثابة رسالة حب للعالمين