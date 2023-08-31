الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مخطوطات للكاتب والسياسي حسين عبدالرازق لم تر النور بعد.. تعرف عليها

الكاتب والسياسي حسين
الكاتب والسياسي حسين عبد الرازق

تحل هذه الأيام ذكرى رحيل الكاتب الصحفي والسياسي والمؤرخ الكبير  حسين عبد الرازق، وفي هذا التقرير نرصد أعمال له لم تر النور.

فريدة النقاش تكشف مخطوطات حسين عبد الرازق التي لم تر النور

 الكاتبة الصحفية الكبيرة فريدة النقاش، زوجة حسين عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهالي الصادرة عن حزب التجمع، ومؤسس مجلة اليسار، قالت إنه ترك للمكتبة الحزبية وللصحافة المصرية والعربية عدد من المؤلفات التي وثقت تجربة صحف اليسار مثل كتابه الموسوم "الأهالي صحيفة تحت الحصار" الصادر سنة 1994 عن دار العالم الثالث، و"الأحزاب والطريق إلى الديمقراطية". 

وأضافت النقاش لـ"الدستور، أن حسين عبد الرازق بالفعل ترك قبل رحيله مخطوط كتاب عن "الصحافة المصرية" أنجز فيه جزءاً كبيراً، إلا أنها على وعد بإستكماله خلال الشهور القليلة القادمة.

"النقاش" أوضحت في حديثها لـ"الدستور"، أن الكتاب يرصد تاريخ الصحافة المصرية منذ فترة نشأة الأحزاب المصرية حتى وفاته.

عن الكاتب والسياسي حسين عبد الرازق

ولد حسين عبد الرازق لأسرة متوسطة الحال في محافظة أسوان، انتقل مع العائلة إلى القاهرة ليكمل تعليمه هناك، وتخرج في الجامعة ونال درجة البكالوريوس في العلوم التجارية (المحاسبة والإدارة والاقتصاد) سنة 1984م من جامعة الزقازيق (فرع بنها).

حياته العملية

انتمى النقاش إلى تنظيمات سياسية تقدمية نادت بالمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، وانتهى به المطاف في حزب التجمع عام 1976. بدأ حياته العملية صحفيًّا في جريدة «الاشتراكي» التي كانت تصدر عن الاتحاد الاشتراكي العربي، ثم عمل في جريدة الجمهورية ضمن مركز الأبحاث، وكتب الكثير من التحليلات والدراسات والتحقيقات الصحفية حول قضايا عربية وأفريقية عديدة، ثم انتقل إلى جريدة «الأخبار»، وكان أحد مؤسسي منبر اليسار الذي تحول إلى «حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي».

اختير حسين عبد الرازق منصب في لجنة الخمسين لتعديل الدستور 2013، كما كان عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، ورئيس مؤسسة خالد محيي الدين الثقافية.

حسين عبد الرازق فريدة النقاش صحف اليسار الأهالي صحيفة تحت الحصار الصحافة المصرية مخطوطات حسين عبد الرازق

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