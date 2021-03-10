فريدة النقاش: المثقفون معزولون عن الناس لأن أغلبهم منشغلون بأرزاقهم (حوار)

■ لكِ تجربة صحفية كبيرة وكنت أول رئيسة تحرير لجريدة الأهالى ومجلة «أدب ونقد».. شخِّصى لنا الأزمات التى تواجه الصحافة المصرية الآن وسبل علاجها؟

■ هل لا تزال الصحافة «سلطة رابعة»؟

■ لك تجربة كبيرة فى المجال السياسى والمجتمعى فضلًا عن كونك واحدة من المفكرين الفاعلين فى قضايا الثقافة.. فكيف تنظرين لما قطعته الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية فى علاج ظاهرة العشوائيات وما الذى يشكله مشروع تطوير الريف الذى تعمل عليه حاليًا؟

■ ميزانية مشروع تطوير الريف ٥٠٠ مليار جنيه على ١٥٠٠ قرية بعيدًا عن ميزانية الدولة.. كيف يمكن للمجتمع المدنى أن يلعب دورًا فى دعم تلك المشروعات؟

■ القضية السكانية بأركانها المتعددة باتت معضلة كبيرة نظرًا لإهمال الحكومات المتعاقبة علاجها ما تسبب فى تفاقم تأثيراتها السلبية على الصحة الإنجابية والإسكان والعمران وقضايا الأسرة.. كيف يمكننا علاجها جذريًا؟

■ ما زلنا نتحدث عن المرأة وقد سبق أن خضتِ معارك متعددة من أجل الدفاع عن قضاياها فضلًا عن دورك فى تقديم العديد من المبدعات ما يعكس إيمانك الراسخ بدورها فى بناء الدولة.. كيف يمكن للمؤسسة الثقافية تحقيق ذلك؟

■ إذا نظرنا للبرامج التليفزيونية الثقافية الآن سنجدها قليلة للغاية.. إلى أى مدى يؤثر الإعلام سلبًا وإيجابًا على الثقافة المصرية؟

■ ما سبب هذه الفجوة؟ وهل أسهم المثقف المصرى دون قصد بتهميش دوره فى المجتمع، سواء بسلبية المشاركة الاجتماعية، أو السياسية، أو بانصرافه عن قضايا الواقع؟

■ المثقفون عبر التاريخ كانوا يسهمون فى تجديد الفكر الدينى ويدفعون ثمن هذا التجديد من حياتهم.. فقد تعرض فرج فودة للقتل، وأجبر نصر حامد أبوزيد على الهجرة.. ماذا على المثقف أن يفعل الآن لتجديد الخطاب الدينى؟

■ هل تتفقين مع ضرورة أن يكون الإعلام والصحافة موجهين لخدمة التنمية الآن؟

■ يقال إن التطرف فى كل شىء أصبح سمة من سمات الشخصية المصرية.. ما رأيك فى ذلك؟ ولماذا رغم تنوعنا لا نقبل بـ«ثقافة الاختلاف»؟

■ كيف يمكن للقوة الناعمة المصرية أن تستعيد تأثيرها فى ظل التطور التكنولوجى الذى نعيشه؟

■ بصفتكِ عضوًا فى مجلس الشيوخ.. ما الذى يمكن أن تقدميه بما يسهم فى صناعة مستقبل ثقافى مزدهر لمصر؟

■ لو طلب منك وضع خارطة طريق أو خطة للنهضة بالثقافة فى مصر.. فما هى الاستراتيجية الناجزة فى نظرك؟

رأت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، عضو مجلس الشيوخ، أن قضية تجديد الفكر الدينى ليست مسئولية المثقف وحده، بل المجتمع كله، لأنها تحدد مدى تقدمه فى مضمار الحضارة، معتبرة أنه كلما تقدمنا فى هذا الملف، ارتقت مؤسساتنا التعليمية وأصبحنا قادرين على محو أمية الأميين، فى ظل أن ربع سكان مصر يعانون من الأمية.وانتقدت فريدة النقاش، فى حوارها مع «الدستور»، انفصام المؤسسات الثقافية عن جمهورها، حتى أصبحت مؤسسات نخبوية لا تصل إلى بسطاء الناس، معتبرة أن الزيادة فى عدد السكان تؤثر على فاعلية هذه المؤسسات، كما أن المؤسسة التعليمية تضع الثقافة فى آخر جدول أعمالها وأولوياتها، وهذه النظرة تحتاج إلى مراجعة شديدة لأن الثقافة عنصر أساسى للتطور الحضارى لأى بلد.- كل الصحافة الورقية فى العالم أجمع تواجه أزمات، فما بالك إذا كانت الصحافة التى نتحدث عنها تصدر فى بلد تبلغ فيه نسب الأمية أكثر من ربع عدد السكان، أكثر من ٢٥٪ من المواطنين لا يقرأون، إضافة إلى انتشار مواقع التواصل الاجتماعى الجديدة وكذلك التليفزيون والإنترنت وإلى آخره، كل ذلك جعل الكثير من المواطنين وخصوصًا الشباب يستغنون عن الصحف والمجلات الورقية.أما عن كيفية التخلص من أزمات الصحافة، فنحن نحتاج لتنشيط كل المؤسسات، منذ أيام قليلة أجرينا اجتماعًا لقسم الصحافة فى حزب التجمع، وأظن أن التجمع هو الحزب الوحيد الذى خصص قسمًا من أقسامه الحزبية للصحافة، مطلوب من كل الأحزاب أن تتعامل مع هذه القضية بشكل أكثر اهتمامًا وتؤسس لنفسها منابر للدفاع عن الصحفيين وعن الصحافة وترسخ لأهمية الصحافة الورقية، لا بد ألا نكتفى بالصحافة الإلكترونية.والقارئ العام أخذ يبتعد تدريجيًا عن الصحافة الورقية، وهذا يتطلب من الصحف أن تجدد نفسها باستمرار، وتدخل عناصر جديدة فى أدائها حتى تكون جذابة وتميز بذلك نفسها عن الإعلام الإلكترونى لكى تكون مطلوبة من القراء، من يلجأون للصحافة الإلكترونية يلجأون لها بسبب عناصر الجذب التى تقدمها، لا بد أن تتنافس معها الصحافة الورقية بل تسبقها لأنها لا تزال لديها ما يميزها، صحيح أن المسألة معقدة لكن التعامل معها ليس مستحيلًا، وتجارب البشرية مع الأشكال الجديدة التى تبرز بين اليوم والآخر نتيجة التقدم التكنولوجى أثبتت أنه ما من وسيلة جديدة قادرة على إلغاء وسيلة أخرى.مثلًا عندما ظهر الراديو قال البعض إن الصحافة سوف تموت وعلى العكس ازدهرت وتوسعت، وبالتالى على العاملين بالصحافة أن يكونوا مبدعين ومجددين طوال الوقت كى تصبح الصحافة جذابة للقارئ.- لم أسترح يومًا لمصطلح السلطة الرابعة، الصحافة صحافة، مؤسسة إعلامية وثقافية مطلوبة وموجودة وفى رأيى أنها لن تفقد دورها أبدًا، ولكن حتى يتواصل ذلك الدور ينبغى تطويرها باستمرار.- كل هذه المشاريع مطلوبة ومهمة وأساسية بالنسبة لتطور المجتمع المصرى، لكن سوف يظل هناك دائمًا عنصر مهم وهو التفاوت الطبقى الفادح فى المجتمع المصرى، هذا التفاوت يعطل إمكانيات رائعة لدى المصريين الفقراء الذين يعجزون عن تخطى حاجز الفقر، فعلينا أن نعيد النظر فى هذا التفاوت باستمرار، وأن نفكر بطريقة جديدة فى تحليل ومواجهة هذا التفاوت الشاسع فى مستوى المعيشة بين المصريين.- هذه فرصة نادرة للمجتمع المدنى كى يكون فعالًا على الأرض، إضافة إلى قدرته على التنظير، نتعامل جيدًا بشكل نظرى مع القضايا لكن لدينا الآن فرصة للتعامل الفعلى بين الناس، الآن على المجتمع المدنى أن يضع أفكاره للتخطيط والبناء من خلال الجمعيات الأهلية والمبادرات الفردية والمؤسسات الثقافية الهائلة الموجودة فى البلاد، الثقافة الجماهيرية التى تصل لأكثر من ٥٠٠ موقع، وزارة الثقافة نفسها بمؤسساتها المختلفة، بلدنا بلد مؤسسات لكن الفكرة تكمن فى تفعيلها وإمكانية عملها بكامل طاقاتها.- العلاج ليس وصفة محددة لكنه منظومة مكتملة تشارك فيها كل مؤسسات المجتمع وليست المؤسسات الثقافية فقط، بدءًا بمؤسسة الأسرة نفسها، فعلى الأسرة أن تلعب أدوارًا أكثر إيجابية فى هذا الموضوع، كذلك الاهتمام بقضايا المرأة لأن النساء فى الغالب الأعم هن من يقررن إنجاب المزيد من الأطفال لأسباب كثيرة منها سمعة الأسرة ووجودها وانتشارها، وهذه الأفكار القديمة تحتاج إلى عملية ثقافية اجتماعية واسعة المدى لمواجهتها.- لدينا أكثر من مؤسسة ثقافية، ومنذ أيام أجرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم حوارًا مهمًا مع جريدة الأهرام، وفيه الكثير من النقاط المهمة بخصوص ذلك، لكن المطلوب أن يكون هناك تواصل بين مؤسسات وزارة الثقافة- وهى كثيرة جدًا- والجمهور الواسع. ما نشاهده فى الواقع هو انفصام هذه المؤسسات عن جمهورها، وتبقى المؤسسات فى الغالب الأعم مؤسسات نخبوية لا تصل إلى بسطاء الناس وتلك مشكلة كبيرة، كذلك الزيادة فى عدد السكان تؤثر على فاعلية هذه المؤسسات، صحيح أننى لا أنزعج أحيانًا من نسبة النمو السكانى لأننى أعتبر ذلك التكاثر السكانى طبيعيًا لكن ثمة ضرورة الآن لتحديد النسل لدى أغلب السكان، طاقات ومواهب وعقول ناضجة لكن علينا أن نبحث عن السبل التى تجعل هذه الإمكانيات والطاقات فعالة فى الواقع الثقافى والاجتماعى.- للأسف كل المؤسسات بما فيها المؤسسة التعليمية تضع الثقافة فى آخر ترتيب جدول أعمالها، فى آخر الأولويات، وهذه النظرة تحتاج إلى مراجعة شديدة لأن الثقافة عنصر أساسى للتطور الحضارى لأى بلد، أما عن الإعلام فمجاله يتميز بسهولة أكبر فى الوصول للناس، التليفزيون والراديو والسينما وحتى المطبوعات الصحفية لديهم القدرة على وصول أسرع للجمهور، لكن الثقافة تحديدًا تحتاج إلى إعداد كوادر وكذلك إعداد الجمهور نفسه، الجمهور لن يتوجه للثقافة من نفسه، لابد من مساعدته على ذلك، وهو الدور الذى ينبغى أن يقوم به المثقفون لكن أغلبهم لا يزال فى شبه عزلة عن الناس.- من الظلم أن نحمل المثقف وحده مسئولية هذه الفجوة، هناك أسباب أخرى منها الفقر المادى فى أوساط المثقفين، المثقفون فى الغالب الأعم فقراء وهذا الفقر يؤدى بالمثقف إلى العزلة عن الناس، لأنه ينشغل عنهم بملاحقة الرزق، المسألة شديدة التعقيد وليست معادلة رياضية تقول «واحد زائد واحد يساوى اثنين»، لكن السبب الرئيسى فى ظنى، هو سبب مادى، إضافة لعدة أسباب أخرى، هناك مثلًا منافسة الإعلام للثقافة، فالإعلام أسهل فى الوصول كمادة تبسيطية فى الغالب، أما الثقافة فتحتاج لجهد وذهن يقظ، لكننا فى حاجة لتدريب متواصل للجمهور كى يحب الثقافة ويدافع عنها.- هى معركة متواصلة ولا تخص المثقف وحده، صحيح أن دوره محورى ومركزى فى هذه القضية، لكنها تخص المجتمع كله وتخص تقدمه فى مدمار الحضارة، فكلما تقدمنا ارتقت مؤسساتنا التعليمة، وأصبحنا قادرين على محو أمية الأميين، هذه الأمية هى وصمة كبيرة فى جبين أى بلد، فمصر الآن ربع سكانها أميون، بينما الأمم المتحدة تعرف الأمى بأنه الذى لا يجيد التعامل مع الحاسب الآلى، أما نحن فمازلنا نشكو من الأمية الأبجدية، لا بد أن تكون هناك نظرة جدية لعلاج الأمية إذا أردنا الخروج من هذا المأزق الذى يعطل مسيرة ومشاركة ربع سكاننا فى العمل الثقافى ونشاطه.- لا يستطيع أحد أن ينكر هذا التأثير الهائل للتليفزيون والراديو والصحف على وعى الجمهور، ولا بد أن يتوجه إعلاميون جادون وأصحاب رسالة لتجديد هذا الإعلام كى يخاطب الجمهور فى قضاياه المهمة ويرتقى به.- لا أستطيع قول ذلك، وما يقال حول تغير الشخصية المصرية من وقت لآخر هو خرافة، وثقافة قبول المختلف ترتبط ارتباطًا جذريًا بقضية الديمقراطية فى الوطن، فهى ليست قضية خاصة بنا كمثقفين وحدهم، هى قضية عامة تخص كل مصرى.الشخصية المصرية هى نتاج آلاف السنين من التراكم الحضارى، ولا نستطيع أن نقول إن هذه الشخصية تغيرت فى ظرف شهر أو اثنين لأن التغيير عملية تراكمية طويلة المدى، بالتأكيد ثمة تغييرات تحدث لكن ليس من السهل التعرف عليها بسرعة، التغير لا يتم فى جيل أو اثنين فقط لكنه يتم عبر توالى الأجيال.- هذا التطور من المفترض أن يوظف لصالح أفكار عديدة منها تطوير الأفكار الجدية مثل الدفاع عن العقلانية وتجديد الخطاب الدينى، وأرى أن مجددى هذا الخطاب لديهم فرصة استخدام التكنولوجيا والتعامل مع الإعلام كى تصل رسالتهم إلى أوسع جمهور ممكن.- ستبدأ الجلسات قريبًا ومن خلالها ستظهر ملامح المرحلة التى نمر بها بشكل أوضح وسنحدد المشاكل والقضايا التى لا بد من العمل عليها، وشخصيًا قدمت طلبًا للانضمام للجنة الثقافة، واللجنة الاحتياطية هى لجنة التعليم، لأننى أعتبر أن التعليم هو أساس الثقافة فإذا كان التعليم فاسدًا وسطحيًا فسوف تنتج ثقافة مماثلة.- لا يستطيع أحد أن يقول إن لديه وصفة جاهزة أو استراتيجية ناجزة كما سميتها لمجال أو قضية معينة هنا أو هناك، المفروض أن ينتج العقل الجمعى فى المؤسسات التمثيلية مثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومؤسسات الثقافة والوزارات أفكارًا تترتب عليها قضايا أساسية وقضايا أخرى ثانوية نطرحها على المجتمع وتدافع عنها كل القوى صاحبة المصلحة فى انتصار هذه القضايا وفاعليتها فى أوساط الجماهير، وكل مؤسسة ثقافية لديها إدارتها ورؤساؤها من الهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة العامة للكتاب والأوبرا إلى آخره، فيجب أن تعمل كل المؤسسات الثقافية بكامل طاقتها ولا تعمل كل واحدة منها بشكل مستقل وإنما عليهم أن يتعاونوا أيضًا فيما بينهم وألا تكون هناك أفضلية لمؤسسة على أخرى.وزير الثقافة.. هل يجب أن يكون من المثقفين أم يكون إداريًا؟- أى وزير وليس فقط وزير الثقافة عليه أن يكون ملمًا بهموم الوزارة التى يتولاها، فى كل الوزارات من ثقافة لتجارة وغيرهما، الإلمام بما على الوزارة من مهام ومحاولة تنفيذها على أفضل شكل ممكن، ولا يمكن الجزم بأفضلية تولى المثقف دون الإدارى أو العكس، فمن الممكن أن يفشل مثقف كبير فى وزارة الثقافة لأنه ليس إداريًا جيدًا، وبالمثل يمكن للإدارى أن يفشل.. هى مسألة نسبية متوقفة على شخصية من يتولى المنصب.