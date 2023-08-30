صندوق مكافحة الإدمان: 6% ممن يتقدم للعلاج إناث وملتزمون بالسرية التامة

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي له الكثير من الفوائد والمميزات والتي تتمثل أبرزها في سرية المعلومات الخاصة بالمريض، إضافة إلى أن الحصول على الخدمة يكون بالمجان.

علاج الإدمان

وأكد الدكتور عمرو عثمان، خلال لقائه ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مجانية علاج الإدمان لا تعني قلة جودته، حيث يتم تقديم الخدمة للمتقدمين على أعلى مستوى.

وأضاف في حديثه، أن المتقدمين للتعافي من الإدمان إلى هذا المركز ليسوا ذكوراً فقط، حيث 6% ممن يتقدم للعلاج من فئة الإناث.

علامات التعاطي

وتابع: "علامات الإدمان السلوكية تتضح من خلال بعض الصفات منها اضطرابات النوم، تغير الأصدقاء، العصبية، اختفاء الأشياء الثمينة في البيت، انهيار التحصيل الدراسي للطالب، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، تدهور مستوى الطعام".

واستطرد: "بلغت نسبة الإدمان حول العالم نسبة 5.5%، وفي مصر وصلت لـ 5.9% في الإدمان، أما في التعاطي فقد بلغت لنسبة في مصر 2.4%، ونسبة التعاطي تزيد في المرحلة العمرية من 15 إلى 60 عاما".