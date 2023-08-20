الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

علاج الإدمان: المخدرات التخليقية تسبب الهلاوس السمعية وارتكاب الجرائم غير المبررة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

استعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن  الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج الدراسة التقييمية لبرنامج التوعية من أخطار تعاطي المواد المخدرة بين طلاب المدارس الذى تستهدف رفع وعى الطلاب بمخاطر المخدرات في المدارس " الإعدادية والثانوية " على مستوى 27 محافظة خلال شهري فبراير ومارس من العام الجاري 2023 ،لافتا الى ان آليات العمل تمثلت في تحديد دقيق للرسائل العلمية الموجهة للطلاب بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة وصياغة الرسائل في إطار مواد إعلامية مرئية واختبار هذه الرسائل لضمان فاعليتها إلى جانب تدريب المتطوعين لنقل واستخلاص الرسائل من خلال أساليب العصف الذهني .
 

جاء ذلك خلال إعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نتائج الدراسة التقييمية لبرنامج الوقاية من المخدرات الذى نفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل 4460 مدرسة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية خلال الفصل الثانى من العام الدراسى 2022 / 2023، بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وأضاف "عثمان" أن عينة الدراسة التقييمية للبرنامج الوقائي تمثلت في 356 مدرسة تمثل 8% من مجتمع الدراسة بواقع 11957 فرد بمتوسط 35 طالب من كل مدرسة ، وشملت العينة على 41% اناث و59 % ذكور والمرحلة الإعدادية مثلت 66.8% من العينة بينما المرحلة الثانوي العام 20.4% والثانوي الفني 12.7 % وأظهرت النتائج أن 81% من عينة الدراسة شاهدت الحملة الإعلامية  لصندوق مكافحة الإدمان" المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة تطوعية من النجم كابتن محمد صلاح .

 وعند قياس مدى استجابة الطلاب للبرنامج الوقائي من خلال التقييمات قبل وبعد تنفيذ البرنامج  تبين وجود تزايد كبير في مستوى رفع  الوعي ،وأن 99.3% من الطلاب أصبح لديهم الوعي بأن المخدرات تسبب خسائر في الصحة والعقل  ، وتعاطي الحشيش يسبب الإدمان حيث  أن  93.8% من عينة الدراسة أكدوا ذلك بعد مشاركتهم في البرنامج الوقائي بعدما كانت معرفتهم لا تتجاوز 70% ، كما أن 97.1%  أصبح لديهم المعرفة بأن المخدرات تسبب الحوادث ، بعدما كانت لا تتجاوز النسبة   79.4% ،قبل المشاركة في البرنامج  ، كما أن 97.8 % أصبح  لديهم المعرفة بأن المخدرات أيضا تسبب خسائر مالية ، بالإضافة الى أن أكثر من 89% من طلاب عينة الدراسة أصبح لديهم الوعي والمعرفة بأضرار المخدرات التخليقية وأضرارها وانها تسبب في ارتكاب الجرائم غير المبررة ، وانها تسبب الهلاوس السمعية والبصرية بعدما كانت المعرفة لا تتجاوز 48.6 % قبل مشاركة الطلاب في البرنامج الوقائي ،كما أن أكثر الرسائل التي اكتسبها الطلاب من التدريب هو رفع الوعي لديهم بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة  وأهمية المحافظة على النفس والتفكير قبل اتخاذ القرار" ومراجعة المتخصصين حين التعرض لأى مشكلة لإيجاد الحل الأمثل  .

علاج الإدمان المخدرات التخليقية الهلاوس السمعية ارتكاب الجرائم غير المبررة

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