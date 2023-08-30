«كهرباء الوجه القبلى»: انتهاء أعمال صيانة محطة غرب أسيوط الأسبوع المقبل

أكد المهندس محمد مختار فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء التابع لها محطة كهرباء غرب المركبة بأسيوط، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الصيانة لحوض التبخير بعد تعرضه لانهيار جزئي، منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف “مختار” في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المحطة مستمرة في العمل ولم يتسبب الحادث في توقفها، مُشيرًا إلى أن أعمال الصيانة بدأت السبت الماضي بمعرفة الشركة المنفذة للمحطة، من خلال التعاقد مع استشاري مدني بكلية هندسة جامعة أسيوط.

وأشار رئيس شركة إلى أن مسالة صرف تعويضات للمتضررين عائد تحديده بعد انتهاء تحقيقات النيابة وقرار المحافظة.

فيما أشار المهندس محمد فتحي رئيس قطاع كهرباء محطة غرب أسيوط، إلى أن المحطة تتنتج حاليا من 800 لـ850 ميجاوات، كما أن العمل في المحطة لم يتوقف حيث تم الانتقال لاحد أحواض التبخير الأخري حيث المحطة تمتلك 16 حوض تبخير او ما يطلق عليها «بحيرات تبخير»

وأشار فتحي في تصريح خاص لـ« الدستور» أن القدرة الاجمالية للمحطة تبلغ 1500 ميجاوات وما حدث بها هو انهيار جزئي لم يؤثر في عملها على الأطلاق .