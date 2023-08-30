دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة

نجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تفاصيل الحريق

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم، من السيطرة على حريق شب في سيارة ربع نقل أعلى الدائري القوس الغربي بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب قبل نزلة ناهيا على مدينة النجوم.

انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال المرور، وبالفحص تبين اشتعال سيارة ربع نقل 1587 حمراء اللون محملة مخلفات، ما أسفر عن تفحمها دون خسائر في الأرواح مع تنفذ عملية التبريد.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق شب داخل مخبز بلدي بمركز الجمالية في محافظة الدقهلية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.