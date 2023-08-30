الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، أن الجيش السوداني يستهدف تحركات الدعم السريع عند جسر شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، وفقًا لعاجل أعلنته قناة "القاهرة الإخبارية".

كما كشف عن اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في ولاية شرق النيل، موضحا أن الطيران الحربي يواصل استهداف تمركزات المسلحين.

الوضع المأساوي في السودان

ويعاني السودان من  وضع مأساوي على المستوى الإنساني، خاصة مع نقص الغذاء والأدوية ووفاة ما يقرب من 4500 طفل منذ بدء الحرب حتى الآن نتيجة لسوء التغذية وفقًا لمنظمات معنية بالأطفال.

القاهرة الإخبارية الجيش السوداني اشتباكات عنيفة ولاية شرق النيل الطيران الحربى السودان

مواد متعلقة

مأساة.. ما وضع أطفال السودان المرضى جراء الحرب؟

برلمانى: زيارة البرهان تؤكد محورية الدور المصرى فى إنهاء أزمة السودان

"صحة الشيوخ": الرئيس السيسى حريص على استقرار السودان وحل أزمته

برلمانى: مصر لها مواقف تاريخية فى الحفاظ على وحدة واستقرار السودان

بعد زيارة البرهان.. هل تكون مصر مفتاح حل أزمة السودان؟ (فيديو)

مع فرار الآلاف.. «مفوضية اللاجئين» تطالب بمزيد من الدعم لإنهاء أزمة السودان

الأكثر قراءة

أحدهما عربى.. ثنائى برشلونة بديل محمد صلاح فى ليفربول

إخلاء سبيل 8 متهمين بتدابير احترازية فى اتهامهم ببث أخبار كاذبة

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

في 5 نقاط.. كيف يستفيد الاقتصاد الوطني من الانضمام لـ بريكس؟

محافظ دمياط تستقبل رئيس الجامعة الجديد

قائد انقلاب الجابون: الرئيس علي بونغو أصبح متقاعدا الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس» خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب «2»

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)