"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع

أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، أن الجيش السوداني يستهدف تحركات الدعم السريع عند جسر شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، وفقًا لعاجل أعلنته قناة "القاهرة الإخبارية".

كما كشف عن اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في ولاية شرق النيل، موضحا أن الطيران الحربي يواصل استهداف تمركزات المسلحين.

الوضع المأساوي في السودان

ويعاني السودان من وضع مأساوي على المستوى الإنساني، خاصة مع نقص الغذاء والأدوية ووفاة ما يقرب من 4500 طفل منذ بدء الحرب حتى الآن نتيجة لسوء التغذية وفقًا لمنظمات معنية بالأطفال.