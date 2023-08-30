الحجار يضىء سماء القلعة ونجوم الأوبرا يقدمون ليلة شجن ونوستالجيا مع أغانى العندليب

واصل مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الحادية والثلاثين فعالياته وسط نجاحات كبيرة للحفلات الأولى من المهرجان.. بفضل الإقبال الجماهيرى الكبير والنقل التليفزيونى الحصرى لشبكة تليفزيون الحياة.

ويقام مساء اليوم واحد من الحفلات المنتظرة، حيث تبدأ فى تمام الساعة الثامنة مع عروض Ranranga Dance Academy من دولة سريلانكا.

وفى التاسعة مساءً يقدم نجوم الأوبرا بالموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، سهرة فى مهرجان القلعة مع العندليب تتضمن نخبة من أغانى عبدالحليم حافظ التى قدمها على مدار مشواره الفنى الحافل، وما زالت تثرى الساحة الفنية المصرية والعربية.

وفى العاشرة مساءً يختتم النجم الكبير على الحجار الحفل من خلال الفقرة الرئيسية ليقدم عددًا من أهم أغانيه فى برنامج غنائى مميز أعده خصيصًا لجمهور مهرجان القلعة الذى يحرص دائمًا على مقابلته وإمتاعه بالكثير من أعماله المميزة.

عز الأسطول يبتهل لآمون رع ويقدم ألوانًا متنوعة من الغناء فى ظهوره الأول

أقيم مساء أمس الأول حفل ضخم ضم ٣ فقرات متتالية بحضور عدد كبير من الجمهور الذى حرص على مشاهدة الفعاليات والتفاعل مع نجوم الحفل حتى الساعات الأولى من الصباح.

وبدأ الفنان عز الأسطول الحفل فى أول ظهور له فى فعاليات مهرجان القلعة، وخلال الحفل حرصت الشاعرة هناء يوسف، زوجة المطرب عز الأسطول، على دعمه وحضور حفله الغنائى. وافتتح «الأسطول» الحفل بأغنية «مدد» من كلمات زوجته، ووجه لها التحية لحضورها الحفل، وقال للجمهور إن الأغنية جرى كتابتها وتلحينها وتوزيعها فى ٨ ساعات فقط. وخلال الحفل نال الفنان عز الأسطول إعجاب واستحسان الحضور وسط تفاعل كبير منهم على نغمات أعماله الفريدة التى تمزج موسيقى الراى بالإنشاد الصوفى، ومنها أنشودة آمون رع، ومدد يا الله، ومشيت، وفى الحسين، والعزوبية، وفوق النخل، ونسى نسى، وهنا هنا. وعن المشاركة بالحفل أكد الفنان عز الأسطول أنه كان يسعى للغناء فى مهرجان القلعة قبل فترة طويلة، وتحققت أمنيته فى هذه الدورة، مضيفًا أنه كان يتمنى كذلك أن يقام مهرجان القلعة ٦ مرات فى السنة. وتابع أن طبيعة حياته فرضت عليه التنوع فى الغناء، وهو ما أهله للغناء فى احتفالية طريق الكباش، كما أنه درس الغناء التركى والصعيدى والنغم.

مصطفى حجاج ينعش أجواء القلعة بالأغانى الشبابية والشعبية

شارك نجم الأغنية الشعبية مصطفى حجاج فى الحفل، وأشعل حماس الجمهور فور صعوده على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين.

واستهل الحفل بأغنية «يا بتاع النعناع» وسط تفاعل كبير من الجمهور والتصفيق والرقص على نغمات الأغنية.

وأشعل «حجاج» أجواء حفله الغنائى وتفاعل الجمهور مع نغمات أغنيتى «أنا بتقطع من جوايا» و«خطوة»، وعلى مدار أكثر من ساعة ونصف الساعة نجح الفنان فى خلق حالة من البهجة بين محبيه، وحصد تفاعلهم بمجموعة من أعماله الغنائية ذات الإيقاعات الخفيفة والسريعة التى حققت شهرة واسعة بين الشباب منها «يا بتاع النعناع، وأنا بتقطع من جوايا، وخطوة، وحب مين، وبنت الناس، وبطلينى، وسنين، وشكشكة، ويا باى، ويا لوز مقشر، ونصيبى وقسمتى، وزحمة، و١٠٠ وش»، إلى جانب أحدث أعماله «عملنا قيمة».

وعن مشاركته فى فعاليات مهرجان القلعة، أكد «حجاج» أنه سعيد بالوجود فى الاحتفالية الضخمة والمهرجان العريق، إلا أنه مرتبك بسبب انتظاره ردود الأفعال حول ما قدمه، حيث يرى أن نيل رضا الجمهور ليس مهمة سهلة.

وأكد أن لقبه كمطرب شعبى شرف كبير له، وأنه يحب أن يقدم شيئًا يحبه الناس، وقال: «أنا بتاع مصر وبتاع الناس الطيبين»، مضيفًا أنه يسعى لتقديم اللون الذى يحبه الناس، ويسعى لتقديم أعمال مختلفة لها بصمة، متابعًا أن الدراما فى الغناء هى حياته وكذلك «الكآبة».

ومساء الأربعاء وفى حفل شبابى خالص، قدم الثنائى مصطفى شوقى وأحمد جمال ليلة غنائية بالطابع الشبابى، حيث قدم كل واحد من الثنائى مجموعة من الأغنيات المميزة.