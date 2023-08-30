محمد العرابى: مصر تتمتع بتوازن ملحوظ فى العلاقات الدولية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وفد رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكى لمصر أمر في غاية الأهمية، حيث إن هذه الزيارة دليل على المكانة التي أصبحت عليها الدولة المصرية عالميًا.

المكانة الدولية المصرية

وأكد العرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه تم الحديث مع هذا الوفد رفيع المستوى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الكثير من الملفات الدولية والإقليمية، حيث تم التطرق إلى الملف الليبي، الفلسطيني، والسوداني، علاوة على تناول ملف سد النهضة.

توازن العلاقات الدولية المصرية

وتابع: "مصر تسير وفق التوازن الدقيق في العلاقات مع التجمعات السياسية والاقتصادية العالمية، ولهذا يمكن القول إن العلاقات المصرية السياسية مع كافة دول العالم عادت إلى رونقها مرة أخرى، حيث تتبع مصر أسلوب التوازن تجاه التكتلات العالمية مع عدم الانحياز إلى جهة بعينها".

واستطرد: "مصر أعادت مكانتها الدولية مرة أخرى، خاصة أن الدولة المصرية تتحدث عن الملف العربي الداخلي على المنصات الدولية، لذا مصر هي صوت إفريقيا".

أزمة سد النهضة

وأشار إلى أن ملف سد النهضة من أول الملفات التي تطرحها الدولة المصرية على المنصات العالمية وبجميع الزيارات الرسمية، بسبب حرص الدولة على استخدام الأسلوب السلمي في حل هذه القضية في ظل التعنت الإثيوبي، لذا مصر تريد تكوين حشد دولي تجاه هذا الملف سريعًا.