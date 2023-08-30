مواطن: أؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لتوفير الأمان (فيديو)

تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، من تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التي وفرت للمواطنين حياة كريمة هادئة بعد معاناة استمرت معهم لسنوات، وكانت من تلك الإنجازات هي انتشار الأمن والأمان في ربوع الجمهورية، ما أتاح للمواطنين العمل والعيش دون خوف وقلق على وظائفهم وأعمالهم.

والتقت "الدستور" مع أحد المواطنين والذي يؤكد دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

وقال" محمد"، ويعمل في توصيل الطلبات، إنه قبل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يشعر بالخوف أثناء عمله بسبب عدم وجود أمان في الشوارع، لكن بعد ثورة 30 يونيو وبعد تولي الرئيس حكم البلاد انتشر الأمن وأصبح يعمل دون خوف أو قلق.

وذكر أن شبكة الطرق وفرت عليه الكثير من الوقت والمجهود أثناء عمله، لذلك يؤكد دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية القادمة واستمرار حركة التنمية.