الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: عدم تسلل أحاديث النبى الحياتية إلى الشريعة معجزة إلهية

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المركز الديني للدراسات الإسلامية، إنه لا يستطيع أي شخص وضع أو دس أحاديث دينية جديدة لوضع الأفكار المغلوطة في السنة النبوية، معبرًا: "الأحاديث الصحيحة معروفة والموضوعة معروفة، لذا لا يمكن لأحد التزييف في السنة النبوية على الإطلاق".

صحة الحديث 

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مسألة عدم تسلل أحاديث النبي الحياتية إلى الأحاديث التشريعية أمر يمكن أن يتم وصفه بالمعجزة، ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه، وذلك لأن صحابة النبي والذين أتوا من بعدهم نقلوا أحاديث النبي ووثقوها بصدق وأمانة شديدة، ولهذا لا يمكن التشكيك في قواعد العقيدة الإسلامية.

وأضاف في حديثه، أنه توجد فئة من الناس لا يقتنعون أن هناك اختلافًا في الأديان، ولا يؤمنون بآية "لكم دينكم ولي دين".

سلبية الفضائيات 

وتابع: "الفضائيات جاءت بالسلب على مصداقية المعلومة بصورة كبيرة، خاصة أن الكثير من المواطنين الآن لا يقرأون الموضوعات الدعوية كاملة، بل يكون الحكم على الموضوع الفقهي من خلال العنوان الأساسي للموضوع، وبالتالي لا يتم النظر الآن إلى المتن أو التوثيق، ولهذا من فضل الله على عباده المسلمين عدم ظهور السوشيال ميديا في عهد النبي، حيث ظهورها كان سيؤدي إلى التحريف والتشكيك في السنة وتفسيرات القرآن". 

خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي صحة الأحاديث النبوية

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