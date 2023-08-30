من وحي الشخصيات الكرتونية.. «همسة» مهندسة غيرت شكل غرف نوم الأطفال (صور)

نجحت في ابتكار أشكال جديدة تحاكي أساطير أفلام الكرتون، فقررت أن تسلك طريقًا مختلفًا معتمدة على حبها للأطفال بشكل عام، فاتخذت من دراستها وسيلة لإضفاء السعادة والبهجة على الأطفال، ونجحت في تصميم غرف جسدت فيها العديد من الشخصيات الكرتونية الشهيرة.

بداية المشروع

همسة صبحي، مهندسة ديكور، تخرجت من كلية الفنون التطبيقية قسم ديكور وعمارة داخلية، عام 2004، وتوجهت للعمل في العديد من الشركات الكبري المتخصصة في صنع الأثاث، وهي إحدى المواد التي تدرسها في كليتها.

وقالت همسة لـ"الدستور": “كنت عايزة أعمل قطع أثاث بعيدًا عن الأسلوب التقليدي، يكون لها شكل جمالي، خاصة أنني أحب الألوان واي حاجة لها علاقة بالأطفال".

“همسة” حرصت على تنفيذ أفكار خارج الصندوق في غرف بديلة لتلك الموجودة في الأسواق والتي تعتمد على الألوان الوردية للبنات والازرق للأولاد، وهو ما دفعها لتنفيذ غرف الأحلام الأسطورية التي تجعل الطفل يحب غرفته ويذهب للنوم بمفرده.

غرف الأحلام

وأشارت “همسة” إلى أنها بعد التخرج التحقت بإحدى شركات الأثاث واستفادت منها بشكل كبير في اختيار التقسيمات والخامات الخاصة بمشروعها، لافتا إلى أنها على مدار فترة عملها كانت تبحث عن فكرة لإسعاد الأطفال.

غرف الأساطير الكرتونية

وأوضحت أنها في البداية قررت أن تبدأ مشروعها بمفردها، وكانت البداية مع إحدى أبناء صديقاتها والتي طلبت منها تصميم غرفة أسطورية لبعض الأشخاص الكارتونية، وبالفعل بدأت في تنفيذ ورسم الفكرة وتوجهت للورش لرؤية التصميم بكل تفاصيله.

وبالفعل تمكنت من تنفيذها وهو ما انبهرت به الطفلة والتي قامت والدتها بتصوير الغرفة وأعجب بها الكثير لتكون بداية مشروعها ومن بعدها بدأ يطلب منها الكثير تنفيذ غرف الأحلام وغرف أسطورية لأبنائهم إلى أن أصبح لها بصمة مميزة في مجال عملها.

واختتمت حديثها بأنها أصبحت تملك القدرة على استغلال المساحات وتتمتي أن يكبر مشروعها ويصبح علامة تجارية كبيرة معروفة في العالم.

الشخصيات الكرتونية

الشخصيات الكرتونية

الشخصيات الكرتونية

الشخصيات الكرتونية

الشخصيات الكرتونية

الشخصيات الكرتونية

الشخصيات الكرتونية

الشخصيات الكرتونية

الشخصيات الكرتونية

الشخصيات الكرتونية