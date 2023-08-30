مواطن من المنيا: الرئيس أعاد للبلاد الأمن والأمان والاستقرار.. وشعر بالبسطاء

قال المواطن علاء محمد عثمان، ان قرية البرشا، التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، إنه من من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي إقرار الأمن والأمان والقضاء علي فيروس سي ومبادرة حياة كريمة في القري وتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي وتوصيل مياه شرب نظيفة للقرى بالإضافة إلى المشروعات الزراعية في الأراضي الصحراوية التي تم استصلاحها وزراعتها.

وأضاف عثمان، أن 10 سنوات من عهد الرئيس شهدت مشروعات كبيرة وعظيمة منها المشروع القومي لتبطين الترع وفرض الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أن الرئيس أقام من العديد من المشروعات الكبيرة التي شهدتها البلاد ومنها استقرار البلاد والأمان الذي شعرنا به منذ أن تولي الرئيس حكم البلاد بعد فترة من الفوضى وعدم الاستقرار.

وتابع أن عهد الرئيس خلال الـ 10 سنوات كانت مائة في المائة، علي حد قوله، مطالبا الرئيس بفتح تراخيص البناء حتى يستطيع المواطنين بناء منازلهم ويكون لهم أماكن واسعة يعيشوا فيها بكل راحة وليكون قرار فتح التراخيص للبناء بشرة خير جديدة في بداية ولايته الجديدة مؤكدا علي دعمه وأهالي قريته علي دعم الرئيس لترشيح نفسه لفترة جديدة لاستكمال ما بدأه من مشروعات وإنجازات غيرت من أوضاع البلد وشعر بها جميع المواطنين وخاصة المواطن البسيط الذي وجد ما كان يحلم به وما لم يحلم به يتحول إلي حقيقة علي أرض الواقع

وأشار الحاج علاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي حكم مصر ومعه جاء الخير للبلاد وشعر بالمواطن البسيط في أقاصي الصعيد بعد فترة كبيرة من الإهمال لذلك فإن أهالي هذه القري تشكر الرئيس وتتمنى له أن يكرمه الله بالخير والصحة مثلما حقق للبسطاء متطلباتهم وحقق أكثر من أحلامهم ويدعمونه بشدة للأستمرار في حكم البلاد.