الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن من المنيا: الرئيس أعاد للبلاد الأمن والأمان والاستقرار.. وشعر بالبسطاء

المواطن علاء محمد
المواطن علاء محمد عثمان ابن قرية البرشا بالمنيا يدعم الرئيس

قال المواطن علاء محمد عثمان، ان قرية البرشا، التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، إنه من من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي إقرار الأمن والأمان والقضاء علي فيروس سي ومبادرة حياة كريمة في القري وتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي وتوصيل مياه شرب نظيفة للقرى بالإضافة إلى المشروعات الزراعية في الأراضي الصحراوية التي تم استصلاحها وزراعتها.

وأضاف عثمان، أن 10 سنوات من عهد الرئيس شهدت مشروعات كبيرة وعظيمة منها المشروع القومي لتبطين الترع وفرض الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أن الرئيس أقام من العديد من المشروعات الكبيرة التي شهدتها البلاد ومنها استقرار البلاد والأمان الذي شعرنا به منذ أن تولي الرئيس حكم البلاد بعد فترة من الفوضى وعدم الاستقرار.

وتابع أن عهد الرئيس خلال الـ 10 سنوات كانت مائة في المائة، علي حد قوله، مطالبا الرئيس بفتح تراخيص البناء حتى يستطيع المواطنين بناء منازلهم ويكون لهم أماكن واسعة يعيشوا فيها بكل راحة وليكون قرار فتح التراخيص للبناء بشرة خير جديدة في بداية ولايته الجديدة مؤكدا علي دعمه وأهالي قريته علي دعم الرئيس لترشيح نفسه لفترة جديدة لاستكمال ما بدأه من مشروعات وإنجازات غيرت من أوضاع البلد وشعر بها جميع المواطنين وخاصة المواطن البسيط الذي وجد ما كان يحلم به وما لم يحلم به يتحول إلي حقيقة علي أرض الواقع

وأشار الحاج علاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي حكم مصر ومعه جاء الخير للبلاد وشعر بالمواطن البسيط في أقاصي الصعيد بعد فترة كبيرة من الإهمال لذلك فإن أهالي هذه القري تشكر الرئيس وتتمنى له أن يكرمه الله بالخير والصحة مثلما حقق للبسطاء متطلباتهم وحقق أكثر من أحلامهم ويدعمونه بشدة للأستمرار في حكم البلاد.

مواطم من قرية البرشا مركز ملوى بالمنيا الرئيس أعاد للبلاد الأستقرار والأمن والأمان حياة كريمة والقضاء علي فيروس سي ظبط البلاد وأدعمه للترشح

مواد متعلقة

ضمن "حياة كريمة".. ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بقرية فى المنيا

إزالة وإيقاف 12 تعديا على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بقرى المنيا

مجلس جامعة المنيا: 10 سبتمبر بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد

المنيا.. جلسات تشاورية لبحث أجندة تنفيذ المشروعات القومية لخدمة المواطنين

غداً.. قافلة طبية مجانية فى "سيوة" بالمنيا ضمن "حياة كريمة"

إزالة 31 حالة تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية بمركزي بني مزار والمنيا

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بإحدى قرى المنيا

رئيس مركز مطاي يبحث سبل ربط المدينة بالطريق الصحراوي الغربي (صور)

الأكثر قراءة

22 يناير.. نظر طعن شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات

"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الحرارة.. وتؤكد: لن نتأثر بالظواهر الجوية في السعودية

حبس 4 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة السيارات

كولر يتمسك بسوزا ويرفض البدائل.. وطبيب نمساوى يقرر مصير السولية

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى والدعم السريع

من وحي الشخصيات الكرتونية.. «همسة» مهندسة غيرت شكل غرف نوم الأطفال (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)