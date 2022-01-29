السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 120 مليون جنيه.. إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بالمنيا (صور)

القاضي يتفقد مشروعات
القاضي يتفقد مشروعات حياة كريمة

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، السبت، أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بقرى مركز العدوة شمال المحافظة.

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رافق المحافظ خلال جولته المهندس أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة العدوة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي جهاز التعمير وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

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تابع محافظ المنيا، نسب ومعدلات التنفيذ بقرى مركز العدوة شمال المحافظة، حيث شملت الجولة المرور على الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية كفر المغربي والتي تقدر تكلفتها بحوالي 120 مليون جنيه، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات الشامل وكذلك المجمع الزراعي بقرية بني عامر.

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كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لتطوير وحدة الإسعاف الملحقة بمستشفى حميات العدوة، وتابع “القاضي " خلال جولته، الأعمال الإنشائية وتوسعة مدرسة صفانية للتعليم الأساسي بإجمالي 33 فصل دراسي وبتكلفه تبلغ 7 مليون و200 ألف جنيه وكذلك انشاء توسعة مدرسة صفانيه للتعليم الأساسي بإجمالي 11 فصل وبتكلفه 3 مليون و500 ألف جنيه وكذلك أعمال إنشاء مجمع الخدمات بصفانية وأعمال إنشاء مركز طب الأسرة بالقرية بتكلفة 16 مليون جنيه.

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أوضح المحافظ أنه يجري العمل في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، مؤكدًا أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

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والتقى محافظ المنيا بأهالي عدد من القرى التي تم المرور بها، واستمع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم كما اطمئن المحافظ علي توافر الأسمدة الزراعية بقرية بني عامر والتأكد من انتظام صرفها للمواطنين.

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محافظ المنيا يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة قري مركز العدوة أحمد خلف اللواء اسامة القاضي

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