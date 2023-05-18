الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة".. إعمار وتجديد داخل مركز ملوي بمحافظة المنيا

حياة كريمة
حياة كريمة

سعت المبادرة الرئاسية حياة كريمة علي إعماء وتجديد وتطويرات هائلة داخل مركز ملوي بمحافظة المنيا أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لهدف التصدي للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجًا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهما والاستثمار في تنمية الإنسان ومن أجل عيشة مستقرة وأمنة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا والقرى الأكثر فقرًا.

وقال عزت علي أحد أهالي المنايل: "قرية بني خالد  تغيرت بنسبة 100 % وخاصة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي والمقامة على مساحة 13 فدانًا بطاقة إنتاجية والتي حوالي 260 ألف نسمة بنطاق الوحدة القروية ابشادات بمركز ملوي وتجديد وترميم المنازل المتهالكة وتجديد ورصف الشوارع وعمل دورات تعليمية وتوعية واجتماعية للأهالي والاهتمام بصحة الأهالي عن طريق مركز تنظيم الأسرة والقوافل الطبية التي تضمن العلاج والكشف المجاني".

وتابع خالد أحد الأهالي أن قرية معصرة ملوي والتي تضمنت عددًا من المدارس الجديدة تم تجديدها بشكل كامل من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وعمل مراكز شباب، وتضمنت المشروعات وحدة الإسعاف والسوق الجديد وموقف السيارات الجديد ومركز الشباب ومجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية ومركز تنمية الأسرة ومركز تكنولوجي والاهتمام بالمنظومة الصحية.

وأكد غريب السيد: "حياة كريمة غيرت واقع قرى مركز ملوي بمحافظة المنيا سواء مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والإسعاف والصحة والطرق والكباري والصرف الصحي ومياه الشرب والأبنية التعليمية وأسواق مواقف نقاط إطفاء لتحسين مستوى معيشة حوالي 3 ملايين مواطن بالقرى المستهدفة وغيرت واقعنا إلى الأفضل تحت رعاية قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائمين على المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاهتمام بقرى الصعيد".

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