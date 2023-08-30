بث مباشر.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من مقره الباباوي بالقاهرة

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم عظته الأسبوعية من كنيسة القديس العظيم الأنبا انطونيوس بالمقر الباباوي، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

وأطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بث مباشر العظة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

https://fb.watch/mL8TK3rv80/?mibextid=Nif5oz"

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