الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بث مباشر.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من مقره الباباوي بالقاهرة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم عظته الأسبوعية من كنيسة القديس العظيم الأنبا انطونيوس بالمقر الباباوي، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

وأطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بث مباشر العظة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

https://fb.watch/mL8TK3rv80/?mibextid=Nif5oz" 

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