توقيع اتفاق مشترك بين أسقفية الخدمات وإكليريكية المحرق

وَقَّع صاحبا النيافة الأنبا يوليوس، المشرف على أسقفية الخدمات العامة، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط ومدير الكلية الإكليريكية بالدير، بروتوكول تعاون مشترك بين أسقفية الخدمات وإكليريكية المحرق، والذي يهدف إلى تنمية وخدمة المجتمعات الفقيرة، وذلك في مقر أسقفية الخدمات بالقاهرة

تفاص البروتكول المشترك

ويشمل البروتوكول الاتفاق على برنامج تدريبي مخصص لطلبة الكلية، ويعقبه تطبيق عملي للبرامج التنموية في القرى المجاورة للدير تحت إشراف وتدريب أسقفية الخدمات، من أجل تأهيل الطالب الإكليريكي ليكون كاهنًا مشبعًا لشعبه في نواحي التعليم والمجتمع والوطن.

كما شهد التوقيع الأب القس الراهب أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية.

يُعد البرنامج التدريبي ضمن توصيات قداسة البابا تواضروس الثاني على الاهتمام بالإنسان وكل الإنسان.

جدير بالذكر أنه تستعد الكلية الإكليريكية لدير المحرق للاحتفال باليوبيل الذهبي وذلك على مسرح الأنبا رويس الملحق بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وكانت قد نظمت خدمة الطفولة بإيبارشية شرق المنيا، أمس الأول، لقاءً لخدام الطفولة من أبناء الإيبارشية تحت عنوان "بي مويت"، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمدينة المنيا الجديدة، بحضور نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية.

تضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافته، وكلمة ألقاها الأب القس أنطونيوس يوسف كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أبوقرقاص، وكذلك فقرات قدمها كورال كنيسة القديس الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة التابعة للإيبارشية، وفقرات متنوعة ووسائل إيضاح.

كما أجاب نيافة الأنبا فام على أسئلة الحضور البالغ عددهم ٤٥٠ خادما وخادمة و١٦ من الآباء كهنة الإيبارشية.

كانت نظمت إيبارشية بني مزار والبهنسا، أمس، مؤتمرًا للشباب الجامعيين والخريجين بالإيبارشية تحت عنوان "القداسة وتحديات العصر"، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية) وبحضور نيافة الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية.

تضمن المؤتمر بجانب صلاة القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافته بعنوان "حياة القداسة والإفراز"، وكلمة ألقاها نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص بعنوان "القداسة وتحديات الإلحاد المعاصر".

يٌذكر أن المؤتمر هو الثالث لشباب الإيبارشية ضمن سلسلة بعنوان "ليك وبيك"، وشارك فيه ٥٠٠ شاب وشابة.