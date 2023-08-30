الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

توقيع اتفاق مشترك بين أسقفية الخدمات وإكليريكية المحرق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وَقَّع صاحبا النيافة الأنبا يوليوس، المشرف على أسقفية الخدمات العامة، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط ومدير الكلية الإكليريكية بالدير، بروتوكول تعاون مشترك بين أسقفية الخدمات وإكليريكية المحرق، والذي يهدف إلى تنمية وخدمة المجتمعات الفقيرة، وذلك في مقر أسقفية الخدمات بالقاهرة  

تفاص البروتكول المشترك 

ويشمل البروتوكول الاتفاق على برنامج تدريبي مخصص لطلبة الكلية، ويعقبه تطبيق عملي للبرامج التنموية في القرى المجاورة للدير تحت إشراف وتدريب أسقفية الخدمات، من أجل تأهيل الطالب الإكليريكي ليكون كاهنًا مشبعًا لشعبه في نواحي التعليم والمجتمع والوطن. 

كما شهد التوقيع الأب القس الراهب أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية.

يُعد البرنامج التدريبي ضمن توصيات قداسة البابا تواضروس الثاني على الاهتمام بالإنسان وكل الإنسان.

جدير بالذكر أنه تستعد الكلية الإكليريكية لدير المحرق للاحتفال باليوبيل الذهبي وذلك على مسرح الأنبا رويس الملحق بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وكانت قد نظمت خدمة الطفولة بإيبارشية شرق المنيا، أمس الأول، لقاءً لخدام الطفولة من أبناء الإيبارشية تحت عنوان "بي مويت"، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمدينة المنيا الجديدة، بحضور نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية. 

تضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافته، وكلمة ألقاها الأب القس أنطونيوس يوسف كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أبوقرقاص، وكذلك فقرات قدمها كورال كنيسة القديس الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة التابعة للإيبارشية، وفقرات متنوعة ووسائل إيضاح. 

كما أجاب نيافة الأنبا فام على أسئلة الحضور البالغ عددهم ٤٥٠ خادما وخادمة و١٦ من الآباء كهنة الإيبارشية.

كانت نظمت إيبارشية بني مزار والبهنسا، أمس، مؤتمرًا للشباب الجامعيين والخريجين بالإيبارشية تحت عنوان "القداسة وتحديات العصر"، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية) وبحضور نيافة الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية. 

تضمن المؤتمر بجانب صلاة القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافته بعنوان "حياة القداسة والإفراز"، وكلمة ألقاها نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص بعنوان "القداسة وتحديات الإلحاد المعاصر". 

يٌذكر أن المؤتمر هو الثالث لشباب الإيبارشية ضمن سلسلة بعنوان "ليك وبيك"، وشارك فيه ٥٠٠ شاب وشابة.

الأنبا يوليوس المشرف على أسقفية الخدمات العامة والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق ومدير الكلية الإكليريكية بالدير بروتوكول اسقفية الخدمات وإكليريكية المحرق بروتوكول مشترك بين اسقفية الخدمات واكليريكية المحرق بروتوكول تعاون مشترك بين أسقفية الخدمات وإكليريكية المحرق في مقر أسقفية الخدمات بالقاهرة توقيع اتفاق مشترك بين أسقفية الخدمات وإكليريكية المحرق

مواد متعلقة

البابا ثيودرورس يزور مسقط رأسه في جزيرة كريت

الأنبا باسيليوس يترأس يوم الخادم بكنيسة السيدة العذراء في الحواصلية

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوي فلافيانوس ميخائيل ملكي

اجتماع مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية بمصر

طلاب مبادرة "إنه كوكبنا" فى زيارة لمحطة تحلية المياه بالمنوفية

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يبدأ زيارته الرعوية لكنيسة أم المخلص

الأنبا باخوم يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من شباب الميديا الكاثوليكي

إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك تحتفل بطلاب الثانوية العامة

الأكثر قراءة

أغنى رجل فى بلده.. مَن هو على بونجو رئيس الجابون؟

تنتقم من زوجها.. وتستعين بعصابة لاختطافه فى 6 أكتوبر

جريمة مرعبة في قليوب.. ابنة الخالة قتلت "محمد" وسارت بجنازته

محافظ كفرالشيخ: رصف الشوارع الضيقة بالأسفلت والإنترلوك

برأسمال 526.53 مليون جنيه.. تأسيس 183 شركة بقطاع الاتصالات فى شهر واحد

عوض تاج الدين: "Eg.5" أسرع متحورات كورونا انتشارًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)