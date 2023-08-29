الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثانى خلال افتتاح فيلم "التلميذ": مصر فى قلب الله

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الله يحمى مصر بقواتها وشرطتها وشعبها مع الحماية الروحية أيضًا، فهى أرض مقدسة وكل بلاد العالم فى يد الله إلا مصر فى قلب الله، موضحًا أن الذى يطلع على خريطة الأديرة يجدها أنها محاطة بمصر كلها. فكل الأديرة تصلى صباحًا وتمتد الصلوات الجماعية على مدار اليوم والرهبنة فى المسيحية بدأت فرادى، ثم تحولت لحياة الشركة وأصبحت لها قوانين خاصة بها. 

ووجه قداسة البابا رسالة شكر خلال كلمته بافتتاح عرض فيلم "التلميذ.. سمو الرهبنة" الذي أنتجته كنيسة العذراء بأرض الجولف والتى اهتمت بتجهيز وإنشاء هذا الفيلم الذى استغرق إعداده سنوات عديدة، قائلًا إنه عمل رائع وجميل ويذكرنا بالماضى وقدم الشكر لكل الفنانين. 

وأوضح البابا تواضروس أنه يقدم التحية لكل المشاركين فى التحضير والإخراج بقيادة جوزيف نبيل، لافتًا إلى أنه يطالب الجميع بمشاهدة الفيلم، فالحياة الرهبانية هى الانحلال من الكل والارتباط بالواحد، وهناك أناس يستطيعون العمل فى حياة الشركة. 

وشارك قداسة البابا، في احتفالية الافتتاح الرسمي لفيلم "التلميذ.. سمو الرهبنة" عن قصة حياة الأنبا تادرس تلميذ الأنبا باخوميوس أب الشركة والذى أنتجته كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف، بالمسرح الكبير بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد كبير من المطارنة والأساقفة والكهنة، ومفكرين وإعلاميين وفنانين وقيادات من مختلف المجالات. 

ويقدم فيلم " التلميذ" ملامح مُهمة وغير منتشرة عن حياة الشركة الرهبانية، أهمها أن حياة الشركة حياة صارمة تمتلئ بالقوانين الروحية والكنسية والرهبانية، ولذلك فإن اختيار الله للأنبا باخوميوس - والذي كان عسكريًا رومانيًا وثنيًا قبيل اعتناقه المسيحية على يد مسيحيي إسنا- ليكون مؤسسًا لحياة الشركة، لم يكن هباءً، بل كان لمروره بحياة الصرامة العسكرية والتي جعلته أهلًا لتطبيق كافة قوانينها في الدير.

وشارك فريق كورال كنيسة السيدة العذراء مريم أرض الجولف، المرنمة ماريان جورج المُلقبة بالصوت الشافي بإلقاء ترانيم الفيلم. 

فيلم "التلميذ" بطولة عاصم سامي وأيمن أمير، وشارك البطولة الفنانون الكبار هالة صدقي، وعبدالعزيز مخيون، ومادلين طبر، وناجي سعد، واستيفان منير، ومحمد نجاتي، ومحمد علي رزق، وجميل عزيز، ومارتينا عادل، وفهد شلبي، ومجدي فوزي، ورأفت فوزي، وأمير تادرس.. وغيرهم من الفنانين.

كما أن الفيلم من سيناريو وحوار ماهر فريد، منتج فنى مايكل مراد، مدير تصوير جوزيف لويس، مهندس ديكور إيفان أديب، ملابس ماريام عدلي، مكياج چينو ومونتاج سامر ماضي، موسيقى تصويرية سام إميل، مكساج شريط الصوت جرجس صبحي، ألوان متى رشدي، مهندس صوت أحمد أبوليلة، مستشار إعلامي الكاتب الصحفي مايكل عادل، وإخراج جوزيف نبيل.

موسيقى التلميذ أمير فيلم المسيحية كنيسة فالحياة البابا

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