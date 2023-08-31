الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الراحمون يرحمهم الله.. "عم صلاح" قضى 5 أعوام في خدمة الحيوانات المشردة (فيديو)

عم صلاح
عم صلاح

"لم أتمن شيئًا سوى القدرة على إطعامهم".. بهذه الكلمات استطاع "عم صلاح" أن يلخص أمنيته بعد أن قضى 5 أعوام في رعاية حيوانات الشارع، حيث بدأ عشقه للقطط منذ طفولته، إلا أن حادثًا تعرضت له قطة كان سببًا في إقدامه على إطعام الحيوانات بالشوارع. 

يقول "صلاح عبدالفتاح" الذي يقطن بمنطقة مصر القديمة لـ"الدستور": "عندي حوالي 40 قطة على الكورنيش و46 في المنيل"، مشيرًا إلى أنه تواجده على كورنيش شارع القصر العيني، وبمنطقة المنيل تحديدًا أصبح شيئًا أساسيًا مرتين يوميًا، وذلك لإطعام حيوانات الشارع دون كلل أو ملل.

ويحرص "عم صلاح" على توفير الطعام للحيوانات حسب مقدرته، بجانب مساعدات البعض له ممن يرون عمل الخير الذي يقبل عليه، وقال: "بيطلعوا يستنوني قبل معادي وبأكلهم وأشربهم ويخلصوا وينزلوا لوحدهم تاني".

وأضاف "عم صلاح" أن أكثر ما يسعده هو مساعدة الآخرين له من محبي عمل الخير، موضحًا أن أكثر من يساعده هن النساء.

لم يكتف "عم صلاح" بمجرد إطعام الحيوانات، وإنما يحاول التنويع في الوجبات التي يقدمها، حيث يقدم لهم وجبة السمك أيام السبت والأربعاء، وباقي الأسبوع يقدم لهم بواقي الفراخ، واللبن يكون في الصباح.

لم ينقطع عم صلاح يوم واحد حتى في الذهاب لهم سواء تعرض للمرض أم لا، وعلق: "مابقدرش استريح غير لما يكونوا شبعانين"، كما أن شهر رمضان يعتبر شهر العز بالنسبة للقطط فيقوم بتجمع بواقي الأكل من موائد الرحمن ويضعها أمام القطط والكلاب بكثرة.

وختم "عم صلاح" حديثه بأن سعادته تكمن في رؤيته لمجموعة القطط والكلاب وهي تستقبله بذلك المشهد المفرح، ولم يتمن من الدنيا شيئًا غير القدرة على إطعامهم يوميًا وشعور الأخرين بالعمل الإنساني الذي يقوم به.

عم صلاح
عم صلاح

عم صلاح
عم صلاح
شارع القصر العينى منطقة المنيل سواء تعرض للمرض القطط والكلاب تلك الأمور تسعده كورنيش القطط

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