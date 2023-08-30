طارق غريري: "لاجئ بالبحر" يحكي معاناة السوريين ورحلة بحثهم عن الكرامة (فيديو)

قال الفنان السوري طارق غريري، إن ألبومه "لاجئ بالبحر" يحتوي على 7 مقطوعات، والتي تحكي عن القضية السورية ومعاناة السوريين في الداخل والخارج، ورحلة بحثهم عن الكرامة وعن أنفسهم وعن حياة أفضل.

وأضاف غريري، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأربعاء، أن "لاجئ بالبحر" هي اسم المقطوعة الأساسية بالألبوم، وتم اختيارها كعنوان للألبوم لأنها تحكي عن قوارب الموت التي يستقلها السوريين للبحث عن حياة أفضل، ونسبة كبيرة منهم يغرقوا في البحر.

"لاجئ بالبحر" أقرب مقطوعة إلى قلبه

وعن أقرب مقطوعة إلى قلبه، تابع: “مقطوعة لاجئ بالبحر لأنها تؤثر فيه، ويشعر أن بها رسالة يجب أن تصل إلى كل العالم”، مشيرًا إلى أن كل مقطوعات الألبوم من ألحانه.

ولفت الفنان السوري إلى أن مقطوعة "ألوان العشق" هي مزيج من الموسيقى الهندية والعربية والإسبانية، إضافة إلى أنها مقطوعة طويلة تتميز بالمزيج من الألوان التي تجمع بين الموسيقى والإيقاعات الشرقية والموسيقى التراثية العربية.

ونوه الفنان السوري بأن الألبوم يجسد من خلاله معاناة اللاجئين ممن يهربون من ويلات الحرب واليأس في محاولة العثور على حياة جديدة في بلد آخر بعيد عن الوطن، بجانب إلى أنه يجسد تجربته الشخصية ورحلته من سوريا إلى لبنان وصولًا للاستقرار في كندا وبدء حياة جديدة.