10 محاضر للمخالفين وإزالة 20 حالة إشغال في حملة بالمنوفية

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، وبالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة إشغالات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والشوارع والميادين بنطاق المدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق، وتنفيذ إزالة فورية لـ 20 حالة إشغال، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين.

وأكد رئيس المدينة على استمرار تنظيم الحملات المكثفة للتعامل الفورى مع كل الإشغالات بالمدينة وبنطاق الوحدات المحلية القروية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات

واستمرارًا لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية، بمواصلة الجهود والتصدي لأية تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظًا على هيبة الدولة، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ بقرية البرانية على مساحة 1200 متر وذلك خلال حملة مسائية لرصد حالات التعدي المخالفة بنطاق المركز بالتعاون مع حماية الأراضى الزراعية والجهات الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تأكيدًا على سيادة القانون.

من جهته، وجّه محافظ المنوفية رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدورى على كل الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدٍ في المهد لضمان التعامل الفوري معها، مؤكدًا بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظًا على حقوق و مقدرات الأجيال المقبلة.

تكثيف المرور الميداني

كما شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المرور الميداني على كل الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام، والمتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.