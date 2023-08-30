الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": طقس حار رطب نهارًا على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس
طقس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

وأكدت الأرصاد أن طقس اليوم حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد  أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق، مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحًا من الساعة 4: 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26، 

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، 

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24، 

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25، 

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28، 

أسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 47  والصغرى 29.

وكانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء أمس، من تعرض البلاد لارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بداية من اليوم الأربعاء ولمدة 48 ساعة مقبلة، وسط توقعات أن تقفز درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى لـ39 و40 درجة.

درجات الحرارة الأرصاد الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحرارة التنبؤات الجوية

مواد متعلقة

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

الأكثر قراءة

مارجريت عازر تكشف لـ"الدستور" أسباب استقالتها من حزب المحافظين

"نيفين" في دعوى خلع: "البث المباشر كل دماغه وساب شغله عشان فيسبوك"

محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية

من الحمل للحوت.. ما هو تأثير القمر الأزرق العملاق على الأبراج؟

الصحف الصادرة اليوم تُبرز مباحثات الرئيس السيسى والبرهان بالعلمين

"الأرصاد": ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وهذا موعد انكسار الموجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)