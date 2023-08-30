"الأرصاد": طقس حار رطب نهارًا على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد أن طقس اليوم حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق، مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحًا من الساعة 4: 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26،

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة،

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24،

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25،

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28،

أسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 47 والصغرى 29.

وكانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء أمس، من تعرض البلاد لارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بداية من اليوم الأربعاء ولمدة 48 ساعة مقبلة، وسط توقعات أن تقفز درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى لـ39 و40 درجة.