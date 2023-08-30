الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الجزار" يتابع موقف مشروعات "رشيد الجديدة" باستثمارات 778 مليون جنيه

مشروعات مدينة رشيد
مشروعات مدينة رشيد الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والتنموية المتنوعة الجارى تنفيذها بمدينة رشيد الجديدة، وهى إحدى مدن الجيل الرابع الجارى إنشاؤها، وتتمتع بموقعها المتميز من بداية مصب فرع رشيد، وتمتد غرباً حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، كما تتمتع بواجهة شاطئية طولها 10 كم تقريباً على ساحل البحر المتوسط.

وأوضح وزير الإسكان، أن مدينة رشيد الجديدة، من المقرر أن تستوعب جميع أنواع الإسكان (السياحي – المتوسط – الاجتماعي)، بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، كما تُعد متنفسا سياحياً لسكان محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة لسكان محافظة البحيرة، لزيادة موارد المحافظة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة سكانها. 

وأشار الوزير، إلى أن إجمالى الاستثمارات بالمرحلة العاجلة، بمدينة رشيد الجديدة، حتى الآن 778 مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مبادرة بشائر الخير 4 من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإجمالي (66 عمارة)، بجانب تنفيذ أعمال المتنزهات والطرق بالمرحلة العاجلة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ تلك المرحلة خلال عام من الآن، كما يجرى تنفيذ عدد من العمارات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمساحات تتراوح بين (100 - 110 - 120) م2، وبلغت نسبة تنفيذها 53 %.

الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي 

وأضاف وزير الإسكان، أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي بمدينة رشيد الجديدة، 406.219 مليون جنيه، ويجري حالياً استكمال أعمال الطرق والمرافق بالمرحلة العاجلة، وتم البدء في تنفيذ مأخذ ومحطة رفع بقدرة 5 آلاف م3/يوم + خط ناقل قطر 250 مم بطول 6.5 كم + محطة كومباكت بطاقة 2000 م3/يوم، لتغذية المرحلة العاجلة بالمياه،  ومن المقرر إقامة محطات محولات كهرباء ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة لتوفير الأحمال اللازمة للتوسعات والمشروعات المستقبلية.
وأشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، إلى أنه تم تخصيص مساحة 35 فدانا بالمدينة لإنشاء جامعة رشيد، وتم إصدار القرار الوزاري والتراخيص لها، وتم البدء في تنفيذها، وسيتم البدء في تشغيل المرحلة الأولى منها في العام الدراسي القادم، كما تم تخصيص 3 قطع أراض بإجمالي مساحة 32 ألف م2 بنشاط مدارس بالمرحلة الأولي، وتخصيص أراض خدمية يتم طرحها على المستثمرين، بجانب مخطط تنفيذ المنطقة السياحية والترفيهية على ساحل البحر برشيد على مساحة 50 فدانا لجذب الاستثمارات.

مشروعات مدينة رشيد الجديدة
مشروعات مدينة رشيد الجديدة
مشروعات مدينة رشيد الجديدة
مشروعات مدينة رشيد الجديدة
وزير الإسكان المشروعات الخدمية والتنموية سكن لكل المصريين عمارات سكنية مدن الجيل الرابع

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